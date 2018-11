El Teatro Principal de Valencia apuesta por la creación colectiva con cinco perfiles atípicos

“Hoy presentamos seguramente una de las propuestas más arriesgadas y más valientes de toda la programación de la temporada del Teatro Principal”, ha avanzado este lunes Roberto García, director adjunto de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura, durante la presentación de la obra Jo vaig veure sorra blava a la platea del Teatre Principal. Dirigida por Laura Sanchis y Alejandro Tortajada, esta creación colectiva se podrá ver en el Teatro Principal de València desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

Su título hace referencia a la obra El Público de Lorca que, treinta años después de haber pisado El Principal, sigue siendo recordada e incluso hay gente que guarda en su casa un poco de aquella arena azul que cubrió la platea del teatro. “La esencia es conseguir que el público se acuerde de lo diferente que puede llegar a ser una obra”, ha asegurado el director, Daniel Tortajada.

Jo vaig veure sorra blava a la platea del Teatre Principal es la ganadora de la convocatoria abierta ‘Cinc elevat a cinc’ del IVC cuya condición era jugar con el número cinco. Por este motivo su equipo está compuesto por tres actrices y dos actores encima del escenario, acompañados por cinco espejos y cinco sillas, además de estar en la cartelera durante cinco días a cinco euros.

Además de jugar con este número impar, la intención de la convocatoria del IVC era “estimular la creación colectiva”. Su guión está compuesto por historias llenas de gritos personales, de poesía y de autenticidades de los propios actores que han ayudado a dar forma a la ideal inicial. “Tiene una poética escénica muy particular fruto de una manera de trabajar propia”, ha explicado Roberto García durante la presentación.

La idea de sus creadores partía de la pregunta “¿tenéis miedo al Teatro Principal?” con la intención de abrir el espacio al público y también ofrecer a actores poco conocidos la oportundiad de actuar en un teatro de la importancia de El Principal y romper así con el mito de que en un teatro grande solo caben grandes obras.

Para acercar la propuesta a un mayor número de personas, Sanchís y Tortajada lanzaron una convocatoria a través de la redes sociales con el único requisito de no haber trabajado nunca en una institución pública y responder a la pregunta de si tenían miedo o no a actuar en el Teatro Principal. El resultado de esto ha sido la creación de un mapa de profesionales atípicos y poco conocidos, ya que por ejemplo cuentan con un actor que todavía no ha terminado sus estudios o también con una mujer de 53 años que no tenía ninguna esperanza de ser seleccionada en el cásting.

Los actores han resaltado durante la presentación “la intensidad” del proceso, ya que es el recorrido de sus vivencias, un camino “placentero”, pero también “muy duro, con lágrimas sudor y sangre”. “El director de una obra se va y tienen que contar un proyecto desde cero sin nadie más que ellos mismos y a partir de ahí surgen los intereses personales y los colectivos”, explica Tortajada del “germen” del espectáculo que juega mucho con la sorpresa y también con la coherencia política.

El espectáculo también trata de la corrupción personal, de las heridas, de la purificación, del miedo al fracaso, de la búsqueda del lienzo en blanco y de la construcción de un cosmos porpio y exclusivo. El propio Teatro Principal también juega su papel en esta historia, ya que además de estar en el título, es como “un sexto elemento” y reivindican que sea “un espacio digno de ser mirado”.