Terra, llengua i feminisme: Un “nou Feslloc” presenta l’edició més feroç

Oques Grasses, Xavi Sarrià i el Cor de la Fera o el Diluvi són alguns dels caps de cartell del Feslloc 2019. Aquesta edició tindrà lloc l’11, 12 i 13 de juliol amb una programació que inclou setze presentacions de treballs nous i artistes com Els Catarres, Pupil·les, La Fúmiga, Els Jóvens, Ebri Knight, Jazzwoman, Balkan Paradise Orchestra, Mireia Vives i Borja Penalba o Clara Peya. S’hi sumen Dakidarría i Tremenda Jauría, dos grups convidats que no canten en valencià, però encaixen en “l’esperit del festival”. L’artista gràfica i veïna de Benlloc, Sara Bellés, és l’autora de la il·lustració del cartell, que mostra una dona i una lleona.

Presentat dijous per Xavier Ginés, codirector del festival, Voro Golfe, codirector i coordinador de la Gira d’Escola Valenciana, Flora Sempere i Dani Garcia, d’El diluvi, i Isabel Crespo, de Reviscola, el cartell inclou una declaració en forma de manifest polític titulat «País Valencià: terra, llengua i feminisme», en què l’organització reivindica el festival com una eina per a la transformació social. “No sols és música, és convivència”, ha recordat Voro Golfe. El festival se celebra des de fa tretze anys a Benlloc (la Plana Alta), un poble que “fa possible el Feslloc”.

El manifest es deté en la funció social del festival. El Feslloc va nàixer per reivindicar l’ús de la llengua entre els joves. No obstant això, tal com ha explicat Ginés, el govern actual ha tingut una “altra actitud” davant la llengua i ara volen “anar més enllà” i afegir reivindicacions que complementen el sentit d’un “nou Feslloc”. “El moment social i històric no és el mateix, i tenim una amenaça que és el feixisme, una lluita que reconeixem en el feminisme i, pel que fa al territori, s’ha generat un altre problema, que és el despoblament”, apunta Xavier Ginés. Aquesta és també l’edició amb més presència de dones en els escenaris.

'Feslloquers i feslloqueres' durant la passada edició del Feslloc

El festival també inclou un conjunt de xarrades sobre la necessitat d’obrir les fronteres, amb la presència d’Open Arms, Tanquem els CIEs, ExMenas i CEAR; una altra sobre extrema dreta, amb Miquel Ramos i Jordi Borràs, una sobre noves ruralitats, amb Violeta Tena i Artur Aparici, un debat sobre la música valenciana, amb Jordi Sugranyes, Carles Ripollès i Mireia Vives, i un taller no mixt d’autodefensa feminista. També estan previstes les tradicionals activitats esportives.

“Com a música, sempre és una il·lusió, una alegria i una bona notícia anar al Feslloc”, ha expressat Flora Sempere durant la presentació del cartell juntament amb Dani Garcia. Ambdós han convidat els feslloquers i feslloqueres a participar en l’edició 2019, on el grup tocarà part del seu disc Junteu-vos.

Altres grups com La Trocamba Matanusca, Rebeca Mut, X-Fanekaes, Borriana Big Band, Maria Juan, DJ Biana o Macondo DJ, també pujaran als escenaris del Feslloc.

“Volem dir no als temps foscos”

“Ara que els discursos feixistes i la persecució de la cultura són el pa de cada dia, volem dir-ho als quatre vents: que no tornen els temps foscos”, apunta el manifest. L’organització del festival, formada per l’associació sense ànim de lucre Feslloc –amb participació de l’entitat Escola Valenciana i l’Ajuntament de Benlloc– reivindica la cultura com “una eina del carrer per a expressar malestar i construir alternatives”.

En el manifest expliquen que volen ser “un espai lliure d’agressions LGTBIQA, antiracista, antiislamòfob” i també “un festival ruralista, ecologista, però també un festival del País Valencià, sense complexos”, que treballa per “la normalització del valencià com a llengua d’expressió artística i cultural, però també de convivència”.

El Feslloc és un festival “independent”, que compta amb més d’un 60% de voluntàries, i que no depén de subvencions, sinó de les vendes d’entrades i de productes dins del festival.