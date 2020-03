The Mission y València: “Aquí tenían casi más seguidores que en Londres”

Los grandes fans de The Mission saben que el grupo británico siempre marcará València como una parada indiscutible de sus giras. “Aquí tenían casi más seguidores que en Londres”, cuenta el dj Luís Bonías de uno de los mejores sonidos de rock gótico que sobrevive en la actualidad.

Los próximos días 9 y 10 de marzo, en la Sala Moon de València, los de Bristol añadirán una línea más a su historia con una tierra que han visitado con una regularidad inusual y que prácticamente les vio nacer hace más de 30 años. Como teloneros de esta doble cita tocarán los galeses Gene Loves Jezebel y una sesión de Luís Bonías abrirá y cerrará la noche.

Tras girar tres meses en solitario por Europa, Wayne Hussey decidió añadir tres meses más a su agenda con su grupo legendario The Mission. Preguntado en una reciente entrevista sobre la política de su país, el músico inglés se mostraba crítico con el Brexit y decía que, después de viajar en solitario, se había dado cuenta de que “lo único que une a la gente de todas las razas y culturas es la música”. Ese espíritu es el que da nombre a su gira ‘The United European Party Tour’.

Wayne Hussey, en esa misma entrevista, ha avanzado cómo serán los conciertos de la gira: una de las noches tocarán canciones del primer, tercer y quinto disco (First Chapter, Children, Grains of Sand, Neverland Aura, The Brightest Light) y la segunda noche tocan los discos pares (Medicine, Masque, Another Fall From Grace).

El grupo, compuesto por Wayne Hussey, Simon Hinkler, Craig Adams y Mike Kelly, se creó en 1985. Un año después harían su primera gira europea. Con dos sencillos alcanzaron el número uno de las listas alternativas de Reino Unido y su evolución desde ese momento fue en ascenso, atrayendo a seguidores de todas partes del mundo. Han compartido cartel con grupos como The Cure, U2 y Robert Plant.

“Prácticamente el grupo se estrenó en València”, señala Bonías. El dj valenciano, que pinchó en discotecas como Barraca, Puzzle, Spook Factory o Molí, en Sueca, es un gran conocedor del recorrido musical de la banda británica y compartió cartel con ellos en discotecas como Arena Auditorium o Repúblicca.

Bonías ubica uno de los primeros pasos del grupo en la sala Ku Manises, allá por el año 1985. “Fue una casualidad. El grupo The Sisters of Mercy, con Wayne Hussey como guitarrista, se disuelve, cancelan todas las actuaciones y la sala Ku Manises necesitaba colocar a otro grupo… The Mission se ofreció y esa actuación pasó sin pena ni gloria. Dos años después 5.000 personas acudieron a su primer concierto en la sala Arena, donde tocaron su primer álbum”, cuenta el dj.

Desde entonces, The Mission está considerado, también, como uno de los grupos más importantes de la época vanguardista de las discotecas valencianas de los 80. Esa conexión con el escenario valenciano todavía reverbera y la ciudad ha sido la primera parada de más de una de sus giras europeas. En esta ocasión, viajarán por España para actuar el 16 y 17 de marzo en la sala Mon de Madrid y, el 18 y 19, en la Razzmatazz de Barcelona.

“Tenemos cierta edad y tocar en una ciudad diferente cada día se convierte en algo bastante agotador. La idea es pasar un par de días en cada ciudad, dormir al menos una noche en un hotel y así tenemos la oportunidad de dar una vuelta por la ciudad, algo que raras veces hemos podido hacer”, explica Wayne Hussey en la misma entrevista.

Y añade un agradecimiento para sus seguidores más fieles: “Creo que nuestra audiencia ha envejecido, en general, con nosotros. Nuestro público no se ha regenerado tanto como nos habría gustado o creo que merecemos, pero c’est la vie. Hay una o dos caras nuevas y siempre es alentador verlas, pero es lo que hay. Nos han bendecido con una audiencia muy leal y sin ellos hoy no estaríamos aquí”.