La pel·lícula turca ‘The Pigeon' guanya la Palmera d'Or de la recuperada Mostra de València

La pel·lícula The Pigeon de la directora turca Banu Sivaci, s'ha alçat amb la Palmera d'Or de la 33a Mostra de València–Cinema del Mediterrani, premi dotat amb 25.000 euros. Una pel·lícula delicada i sensible sobre un jove que existeix en els límits de la societat i aconsegueix trobar una força interior per a enfrontar-se als qui ho amenacen. The Pigeon, que es va estrenar en el Festival Internacional de Cinema de Berlín al febrer, retrata la vida en els marges i apunta el nom de Sivaci com una directora a seguir.

El jurat, presidit per la productora, directora i actriu libanesa Rana Salem, ha considerat que The Pigeon mereix la Palmera d'Or "per la seua capacitat per a extraure poesia visual i sonora d'un entorn hostil on el personatge principal ha de lluitar per a tractar de ser ell mateix i preservar la seua llibertat individual".

The Pigeon, a més, ha aconseguit alçar-se amb els premis a Millor Actor per al protagonista de la pel·lícula Kemal Burak Alper; Millor Guió, escrit per la pròpia directora Banu Sivaci; Millor Fotografia, de Arda Yildrian, i Millor Banda Sonora, composta per l'artista sonora Canset Özge Ca.

La Palmera de Plata ha sigut per a la primera coproducció macedònica-grega Secret Ingredient del director Gjorce Stavreski, guanyador a més del premi a Millor Direcció. En opinió del jurat "per l'originalitat del tema abordat i l'habilitat per a trobar els millors ingredients per a mostrar la realitat de la malaltia amb sentit de l'humor combinant comèdia i drama". Els poders medicinals de la marihuana no són (per a res) un secret i Gjorce Stavreski els posa sobre el tapet en aquesta curiosa tragicomèdia.

La Palmera de Bronze és per a Paper flags, la pel·lícula del director francés Nathan Ambrosioni. El jove director, té 19 anys, arriba a Mostra de València demostrant un sòlid domini narratiu en aquest relat sobre la complicada trobada entre un germà i una germana, marcat per la dificultat de la reinserció després d'una llarga estada a la presó. Aquesta pel·lícula, a més, ha aconseguit el premi a Millor Actriu per a la jove parisenca Noémie Merlant.

Per al jurat de Mostra de València, Paper flags és mereixedora d'aquesta Palmera de Bronze per "la seua capacitat per a transmetre emocions a través de recursos que combinen tensió i tendresa, mitjançant uns personatges capaços d'encarnar la seua relació d'ambigüitat, i per la seua generosa manera de dirigir".

La 33a edició de Mostra de València–Cinema del Mediterrani arriba així a la seua fi. Un festival que ha tornat, després de sis anys d'absència, per a ampliar l'imaginari del cinema de la conca del mediterrani. La Mostra torna convertit en un nou referent per als amants del cinema amb una proposta audiovisual diversa així com un espai de reflexió per a repensar el Mediterrani.

Els Premis del Palmarés s'entregaran en la clausura de la Mostra aquest 26 d'octubre a les 20h en el Palau de la Música. A més, com a punt final, les pel·lícules guanyadores es podran veure aquest cap de setmana als Cines Babel.

‘Nome di donna’, premi al compromís per la igualtat

En virtut del Conveni de col·laboració entre À Punt i Mostra de València es concedeix el premi À Punt, a "la pel·lícula de la Secció Oficial que millor assumisca el compromís per a avançar en la igualtat entre homes i dones". La triada ha sigut Nome di donna, del director Marco Tullio Giordana, a partir d'un guió de Cristiana Mainardi.

Aquesta pel·lícula italiana tracta la temàtica de l'assetjament laboral i sexual des de la perspectiva de la dona. Plantejada des d'una òptica feminista, Nome di donna incideix en la necessitat de l'apoderament de les víctimes per a exercir el dret en la justícia i el fa extensiu a la resta del seu entorn, familiar, laboral i social. És una aposta decidida per a trencar el silenci que envolta molts casos d'assetjament cimentats en el silenci i la connivència. Aquest premi porta implícita l'adquisició dels drets d'emissió per part d'À Punt Mèdia.