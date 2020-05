‘Turandot’ i ‘El desentierro’, entre les noves propostes del canal del IVC

L’Institut Valencià de Cultura renova, com cada setmana des de l’inici del confinament, l’oferta del canal #QuedatACasa, i entre els nous continguts destaca la sessió de curts que en aquesta ocasió recull el treball de tres directors valencians que han estrenat llargmetratges destacats en els últims anys: Nacho Ruipérez, Alex Montoya i Roberto Bueso.

De Nacho Ruipérez i Julio Martí es pot veure ‘La victoria de Úrsula’, una ficció de 2011 de terror gòtic. Ruipérez, pel seu primer llargmetratge ‘El desentierro’, va rebre el premi a la millor direcció, el millor guió i la millor pel·lícula en els primers Premis de l’Audiovisual Valencià de 2018.

De Roberto Bueso presentem el curt ‘La noche de las pochongas’ realitzat en 2013, que tracta una història de comiats i descobriments en la joventut. Bueso ha fet el seu primer llargmetratge, ‘La banda’, estrenat en 2019. La pel·lícula va obtindre nombroses nominacions als Premis de l’Audiovisual Valencià 2019 i va guanyar tres premis tècnics: millor direcció artística, millor muntatge i millor fotografia.

I finalment, Álex Montoya, amb el curt ‘Cómo conocí a tu padre’, presenta una ficció sobre les relacions entre pares i fills premiada en el Festival de Sundance de 2010. Álex Montoya va estrenar en 2019 el seu primer llargmetratge ‘Assemblea’, que va ser candidat en nombroses categories als Premis de l’Audiovisual Valencià 2019 obtenint el premi al millor so. Aquesta pel·lícula també va obtindre la Tesela d’Or del Festival de Cine d’Alacant.

Completa l’oferta audiovisual d’aquesta setmana la pel·lícula restaurada ‘Festes de la Mare de Déu d’Agost o de les Alfàbegues’. Aquestes imatges recuperades d’un reportatge inacabat sobre la Festa de les Alfàbegues a Bétera en 1926 ens transporten a un món llunyà en què els carrers, atapeïts de gent, desborden d’alegria.

Música i arts escèniques

Pel que fa a la música, comencem amb un recorregut per la història del festival valencià de músiques alternatives ‘Ensems’, des dels seus inicis el 1978 fins a la darrera edició en 2019.

El festival ‘Ensems’ no ha pogut tornar enguany en les dates habituals, entre els mesos d’abril i maig. És per això que amb fotografies, cartells, programes de mà i retalls de premsa s’ha preparat un resum visual de la història d’aquest festival que va començar a celebrar-se a València l’any 1978 per a obrir un espai a la música alternativa, la música d’avantguarda, l’electrònica, la improvisació i l’art sonor. Un resum que recorda alguns dels seus protagonistes al llarg del temps, a l’espera de novetats després de l’estiu. El vídeo inclou fragments de peces de Marc Garcí Vitoria, Ramón Ramos, Amores Grup de Precussió i César Cano.

D’altra banda, el Cor de la Generalitat ens presenta una breu selecció dels moments més brillants de l’òpera ‘Turandot’ de Giacomo Puccini, en una exitosa producció del Palau de les Arts. La direcció musical és del mestre Zubin Mehta i la direcció escènica del cineasta xinés Chen Kaige. L’enregistrament que presentem correspon a la reposició de l’any 2014, en la qual el paper de Turandot va ser interpretat per la soprano californiana Lise Lindstrom i el de Calaf pel tenor de Tenerife Jorge de León.

També, dins de l’oferta musical, hi ha la gravació de la interpretació per la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana del ‘Rondó mirmidón op.7’ (1956) de Francisco Llácer Pla, considerat un innovador en el panorama de la música valenciana del seu temps i un incansable estímul per als joves creadors. Amb motiu del centenari de Llácer Pla (1818-2002), la JOGV va interpretar aquesta obra en la seua trobada de primavera de 2019.

L’enregistrament correspon al concert fet a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, el 26 d’abril 2019, sota la direcció de Pablo Rus Broseta, director artístic i musical de la JOGV.

També, sota la direcció de Pablo Rus Broseta, la JOGV ens presenta la gravació feta el juliol de 2018 al Palau de la Música de València d’una altra peça d’un compositor valencià, es tracta de ‘Hidd’n Blue’ de Francisco Coll (2009), un encàrrec de l’Orquestra Simfònica de Londres al compositor que s’ha convertit en una de les seues obres més interpretades amb presència en orquestres d’Alemanya, França o Anglaterra i estrenada a València per la JOGV.

L’oferta musical la tanca el ‘Concert en la major per a clarinet K 622’ de Mozart, amb el castellonenc Albert Agut com a clarinet solista i sota la direcció de Venancio Rus en un concert del III Festival Internacional de Música de Cambra de Castelló.

Les arts escèniques presenten com a novetat aquesta setmana ‘Somni, el documental’, realitzat en paral·lel al procés de creació de la producció escènica de l’IVC ‘Somni’, que ens permet tindre el privilegi d’assistir a les sessions de treball de la producció, a moments dels assajos i als testimonis dels protagonistes de la creació, fins a arribar a l’emocionant estrena al Teatre Principal de Castelló el maig de 2019. Tot de la mà de la dramaturga Núria Vizcarro, que va adaptar el ‘Somni d’una nit d’estiu’ de Shakespeare a un context castellonenc, i el director d’escena mexicà Juan Carrillo, que va proposar un procés de creació de l’obra involucrant col·lectius socials i educatius de Castelló.