La Universitat de València recorda virtualment a Lluís Vives en el 480 aniversari de la seua mort

Com ja és tradicional cada dia 6 de maig, la Universitat de València organitza un acte en memòria de l’humanista Joan Lluís Vives, coincidint amb l’aniversari de la seua mort, ocorreguda fa 480 anys.

Normalment es llegeixen els seus textos i es diposita una corona de llorer en l’estàtua que presideix el claustre de la Universitat de València, en el Centre Cultural La Nau. Per la impossibilitat de fer-ho, aquest any l’acte commemoratiu es realitzarà a través del Canal YouTube de La Nau i es difondrà per les xarxes socials del centre.

L’acte, que està organitzat pel Vicerectorat de Cultura i l’Associació d’Amigues i Amics de Lluís Vives de la Universitat de València, consistirà en lectures de fragments de textos de l’humanista valencià. En les intervencions participaran diferents membres de la comunitat universitària: María Jesús García Mateu, directora de la Biblioteca Històrica; Amparo Guillot, professora jubilada; Victoria García, directora del Servei de Biblioteques; Adrià Besó, director de Patrimoni; Teresa Ferrer, directora del Servei de Publicacions i el vicerector Antonio Ariño.

Es dóna la circumstància que Vives tampoc no va ser alié a les epidèmies. De fet, la seua mare, Blanca o Blanquina, va morir d’una passada de pesta el setembre de 1508 quan tenia al voltant de 35 anys.

L’escultura de Vives a l’edifici històric de la Nau va ser dissenyada per José Aixà a petició del rector José Monserrat Riutort. Va ser instal·lada al centre del Claustre de la Universitat de València en 1880. L’estàtua és massissa i va ser fosa en bronze d’una sola peça pel cèlebre Vicente Ríos Enrique, la qual cosa va constituir una proesa tècnica.