Versions confinades per a celebrar l’Any Ovidi

No han pogut celebrar-lo com havien planejat, però no podien deixar córrer una data tan important en el seu calendari. Fa 25 anys l’actor, poeta i cantant Ovidi Montllor (Alcoi, 1942), se’n va anar de vacances, com ell mateix va dir. Si tornara de les vacances trobaria un món molt diferent al que va deixar. En vida, els reconeixements a l’artista alcoià van ser escassos, si no anecdòtics. Ara, un col·lectiu de músics i cantants sota el seu nom commemorea des de fa més de 15 anys el seu llegat, a més de visibilitzar i reivindicar el valor de la música valenciana.

El Col·lectiu Ovidi Montllor (COM) havia preparat per aquest 2020 l’Any Ovidi, en col·laboració amb diverses institucions públiques valencianes com l’Institut Valencià de Cultura, les diputacions de València i Castelló i els ajuntaments d’Alcoi i Bocairent.

El 10 de març, coincidint amb el dia en què va morir l’Ovidi, el COM va presentar en el Teatre Principal de València una sèrie de concerts commemoratius, exposicions, projeccions de les seues pel·lícules i altres actes públics i activitats diverses sota la marca #OHvidi per a rememorar el seu esperit al llarg de tot un any que posaria el seu punt final 365 dies després, el 10 de març del 2021.

Durant tot l’Any Ovidi tenien previst difondre la seua obra, la seua “insubornable actitud artística”, el seu llegat musical i cinematogràfic i el seu compromís amb el poble i les classes populars. Entre els actes organitzats hi havia concerts homenatge a València, Castelló, Alacant i Alcoi. Fins i tot tenien prevista la gravació d’un disc o DVD amb les actuacions, un altre d’Enric Casaus dedicat a l'artista i un circuit de concerts amb grups de música que versionen les seues cançons.

Ningú podia preveure que només tres dies després de la presentació es decretaria l’estat d’alarma per la pandèmia i la consegüent paralització de tots els esdeveniments culturals. L’horitzó confús per a l’escena i les ganes de continuar homenatjant l’Ovidi van fer replantejar la iniciativa i convidar artistes, grups i cantants a participar en una nova convocatòria en temps de confinament amb un vídeo en què interpretaren una versió del repertori del músic.

“El resultat és realment bo i interessant”, assegura Manolo Miralles, músic i president del COM. Setmanalment, el col·lectiu publica en el seu canal Youtube aquestes versions de cançons emblemàtiques de l’autor alcoià interpretades per grups i cantants valencians que s’han bolcat, des de casa, en aquest particular homenatge virtual. Una vintena dels vídeos ja estan publicats i es poden visualitzar en el canal del COM.

L’encarregat d’estrenar aquesta llista de reproducció de Youtube va ser el cantant alcoià Hugo Mas amb la cançó El meu poble Alcoi. Una versió lliure que, tal com Hugo Mas va contar, li va ensenyar a l’Ateneu Cultural El Panical “un home que se sabia i cantava la cançó abans que Ovidi l’enregistrara anys després, amb una poesia més elevada, però potser amb menys força”.

El segon grup participant d’aquest ‘concert’ virtual va ser El Diluvi, també de la comarca de l’Alcoià, amb la cançó Autocrítica i crítica. Pel seu últim treball Junteu-vos (Halley Records, 2019) van estar premiats amb el millor disc de mestissatge en els últims Premis Ovidi, organitzats anualment pel COM.

Entre la llarga llista de col·laboradors confirmats estan molts altres com Tardor, Borja Penalba i Mireia Vives, Prozak Soup, Pau Alabajos, Musicants, Toni de l'Hostal, Cristina Blasco i Josep Maravilla, Manolo Miralles, Rafa Xambó, Àlvar Carpi, Júlia, Miquel Gil, VerdCel, Tomàs de Los Santos, Ona Nua, Cesk Freixas, Gem, Bertomeu, Andreu Valor, Carles Enguix, Enric Casado o la Borriana Big Band.

“No hem pogut fer els concerts extraordinaris i totes les activitats que volíem fer, però la resposta a la nova convocatòria ha sigut un èxit. La llista de participants encara no està tancada perquè ens continuen arribant vídeos d’artistes”, assenyala Miralles. Col·laboren en la iniciativa amb dos vídeos promocionals la periodista Amàlia Garrigós i l’actor Xavi Castillo, encarregats de presentar la pròxima gala de lliurament dels Premis Ovidi.

La festa de la música en valencià

“Cada any us supereu en qualitat i en quantitat”, deia Manolo Miralles durant la presentació de la passada edició dels premis Ovidi, que va rebre més de dues-centes candidatures, convertint-se en la producció més alta de la història dels premis.

L’edició d’enguany, la quinzena, encara està per vore com es farà. Estava previst celebrar els premis el 8 de novembre amb un reconeixement “més fort encara” a la figura de l’artista alcoià, ja que se celebraria a la seua ciutat, declarada Capital Cultural Valenciana 2020-2021 des del passat 25 d’abril, juntament amb Bocairent. La convocatòria dels premis es manté i des del col·lectiu asseguren que es lliuraran malgrat no poder concretar encara el seu format.

Els premis s’han convertit en una cita anual per celebrar la “gran collita” de discs i cançons de grups valencians, però també per denunciar la precarietat d’un sector que amb l’actual crisi sanitària ha vist agreujada encara més la seua situació. “Els músics som el grup de treballadors de la cultura més desestructurat i mentrestant la demanda de música en valencià creix cada any”, afirma el músic.

Segons Miralles, des de fa 25 anys fins ara, “les coses han millorat, però no tant”. Malgrat aquest augment de la producció de música valenciana continua faltant “que els mitjans es facen ressò del treball dels músics” i que les institucions públiques “s’arrisquen més” amb la música en valencià i la cultura de base. La mateixa que commemora durant tot aquest Any Ovidi les vacances i el llegat d’un dels seus representants més estimats.