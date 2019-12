Vicent Flor, director del Magnànim: "Els autors valencians interessen i no és veritat que el valencià no venga"

"El valencià ven, no és veritat que no venga". Així de contundent s'ha expressat el director de la Institució Alfons El Magnànim, Vicent Flor, durant la roda de premsa que ha oferit aquest dimecres junt a la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, per a fer balanç de l'activitat d'aquesta entitat des que es va fer càrrec, en 2015, i per a presentar la programació d'activitats per a 2020, "la primera que és íntegrament nostra i la més potent de la seua història".

Flor ha reconegut que els resultats del present exercici són molt bons -en 2019 la institució ha editat 61 llibres, el doble dels que es van publicar en 2015 i 2016 i en tres anys ha editat o co-editat o col·laborat en la publicació de 200 obres-. No obstant, ha assenyalat que no està "gens content", ja que aspira a millorar els 5.000 exemplars venuts enguany. "Les vendes deixen clar que els autors valencians interessen", ha dit.

L'aposta del Magnànim és publicar més obres de temàtica actual, "quan arribàrem s'editaven molts llibres dels segles XVII i XVIII", potenciar la presència de dones (el 22,5% de les obres publicades estan escrites per dones quan en 2017 eren el 9,8%) i del valencià (dos terços del total), "això no impedeix que mantinguem la producció en castellà", i "sempre seguint uns criteris de qualitat, per descomptat". L'objectiu és complementar l'oferta de les editorials privades, "mai competir".

"Barreres polítiques i socials"

El director de la Institució Alfons El Magnànim ha lamentat les traves amb les quals es troben per tractar-se d'una entitat pública: "Fer un llibre no és com construir una carretera", així com les barreres "polítiques i socials" a les quals s'enfronten. "Costa que els nostres llibres en castellà entren en un mercat com Madrid, a pesar que són obres que per la seua qualitat mereixerien estar, però som vistos com una editorial perifèrica", ha explicat: "Hem publicat traduccions que si s'hagueren editat a Madrid no hi hauria problemes a vendre-les allí". També ha criticat que els costa entrar en determinats mercats privats, com les grans superfícies: "Es tracta de dificultats objectives".

Vocació autonòmica

Tant Amigó com Flor han assegurat que treballen perquè aquesta legislatura la Institució Alfons El Magnànim passe a dependre de la Conselleria d'Educació de manera que amplie el seu àmbit territorial a tota la Comunitat Valenciana: "Mereix tindre repercussió en tot el país", ha dit Amigó. No obstant això, ha reconegut que existeixen traves, sobretot jurídiques, per a aconseguir aquest objectiu. "Hem de buscar la fórmula més adequada", ha ressenyat Flor.

El director de la institució, Vicent Flor, amb la vicepresidenta de la Diputació de València Maria Josep Amigó amb l'equip del Magnànim.

Les vendes

Les vendes del Magnànim s'han incrementat en un 142% en els últims quatre anys, amb un 24% l'últim exercici (més de 71.000 euros en vendes fins al 13 de desembre). Això és degut a la publicació de llibres de major interés, però també a l'increment de la difusió i la millora de la distribució.

Entre els llibres més venuts es troben 'Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político Social de València', de Lucas Marco, dins de la col·lecció de Periodisme, i les obres completes de Marc Granell i Pérez-Montaner en l'apartat de Poesia, al costat d'assajos sobre educació, obres històric-polítiques, biografies com la de José Vidal-Beneyto i debats com el que gira entorn de la música popular.

Debats i actes culturals

El Magnànim no sols ha experimentat un creixement en publicacions i vendes en els últims anys, sinó que Flor ha destacat que també "ha anat evolucionant en la seua concepció fins a convertir-se en un centre de debats i actes culturals". El director de la institució ha avançat que la programació de 2020 comptarà amb més llibres de temàtica social actual, "potents traduccions" al valencià, aposta per la divulgació científica i una nova col·lecció sobre artistes valencians, dirigida per Martí Domínguez.

Després de repassar els debats proposats durant l'any i les 40 presentacions de llibres i actes culturals organitzades per l'IAM en 2019, el director del Magnànim ha esbossat algunes pinzellades de la producció prevista per a 2020, amb obres actuals sobre la societat del coneixement, el sistema sanitari, les start-up, l'evasió fiscal o el treball domèstic femení; traduccions al valencià de la biografia de Karl Marx, la propaganda totalitària, de Siegfried Kracauer, o la poesia completa d'Emily Dickinson; l'estrena de la col·lecció 'Urània' de divulgació científica i la consolidació de revistes i assajos.

Entre les col·leccions del Magnànim, es mantindran, entre altres, les d'Autors Valencians, Antropologia, Periodisme, Estudis Comarcals, Poesia, Art, Biografies i Estudis Clàssics, així com la de Música i Memòria, amb un component històric-polític.