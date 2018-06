El periodista Xavi Aliaga guanya el premi de la Crítica dels Escriptors Valencians a la millor novel·la de 2017

Les quatre vides de l'oncle Antoine (Angle Editorial) de Xavier Aliaga es la millor novela valenciana del 2017. Així ho ha decidit l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que li ha concedit els XXVIII Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians.

En la fina frontera entre el periodisme i la literatura, el reporter de la revista El Temps barreja la novel·la històrica, les memòries, la biografia i el gènere epistolar per a rebuscar en la vida del seu oncle, un personatge misteriós i esvarós, que la familia havia mitificat en haver-se exiliat a França desprès de la Guerra Civil.

Una investigació real que remou les entranyes familiars i personals i que es permet algunes elucubracions allà on no arriba la memòria històrica per a oferir-li al lector una història apassionant.

Manel Alonso, s'ha endut el premi al millor assaig amb el dietari Les petjades de l'home invisible(Quorum Llibres), un recull dels articles de reflexió i anàlisi publicats al diari digital Morvedre.info.

La poesia per a xiquets de Maria Dolors Pellicer, Poemes amb llum de lluna (Ed. Bromera), amb il·lustracions de Paco Giménez, rep el premi en la categoria infantil amb un llibre de poemes perquè desapareguen totes les pors quan arriba l'hora d'anar a dormir.

En la categoria juvenil, el jurat ha premiat la novel·la de Silvestre Vilaplana El triangle rosa (Ed. Bromera), guardonada també amb el premi Fundació Bancaixa, en què l'autor narra el descobriment de l'opció sexual d'un adolescent.

L'actriu, dramaturga i directora teatral Gemma Miralles s'endu el premi a la millor obra teatral, amb De Sukei a Naima (Ed. Bromera), premi Eduard Escalante dels 34ns. Premis Ciutat de València. Una obra que aborda temes d'absoluta actualitat a través de l'episodi històric de l'expulsió dels moriscos del Regne de València el 1609, i que va ser estrenada per la Cia. La Dependent en la Mostra de Teatre d'Alcoi.

Mercè Claramunt rep el premi al millor poemari de l'any, per Insomne vida sonora (El Petit Editor), el seu primer llibre de poemes, amb il·lustracions de Leonor Seguí i un epíleg de Ramon Guillem.

El diari digital Vilaweb ha estat reconegut amb el Premi de Difusió de la literatura que atorga la Junta Directiva de l'AELC al País Valencià.

Els premis es lliuren formalment el 29 de juny en la nit dels Premis de la Crítica que se celebra a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània i que presenta la poeta Roser Furió.

Els Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians els convoca l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana des de 1991. Amb 28 edicions s'han erigit com uns dels premis més importants de la literatura catalana al País Valencià. És un premi a obra publicada i, per tant, al marge de cap interès comercial.