Què cal buscar en la fira del llibre si vas participar en el 8M

Per a moltes dones els dies previs al 8 de març van ser els de la presa de consciència. Per a molts homes, l’evidència que alguna cosa està canviant. La multitudinària vaga feminista va ser un punt d’inflexió. Per a totes les que vulguen aprofundir en qüestions de gènere, detectar opressions i endinsar-se una mica més en el moviment feminista, acadèmic o no, aquests són alguns dels llibres amb què acostar-s’hi.

En una estanteria d’una feminista amateur no ha de faltar El segon sexe , de Simone de Beauvoir; El género en disputa , de Judith Butler o Caliban i la bruixa , de Silvia Federici, bàsic per a entendre l’aliança entre capitalisme i patriarcat. No obstant això, per a començar a crear una biblioteca feminista, hi ha referents contemporànies que han sabut explicar de manera senzilla què ens passa i per què.

Un dels llibres més aplaudits per a primer de feminista és Teoria King Kong (en català per l'Altra Editorial) , de Virgine Despentes, un relat dur que ha generat controvèrsia per la seua posició pel que fa a la prostitució. Juntament amb aquest, Tothom hauria de ser feminista de Chimamanda Ngozi Adichie (Fanbooks), una transcripció de la famosa Ted Talk de l’activista. Nuria Varela és coneguda per Feminisme per a principiants , que compleix el que promet i acaba de reeditar-se en format il·lustrat per Ediciones B. En la mateixa línia, Els homes expliquen coses , de Rebecca Solnit (Angle editorial ), és una col·lecció d’assajos bàsica per a entendre el mansplaining o Feminisme de butxaca , de Bel Olid (Angle Editorial) un kit de supervivència. En clau novel·lística, no s’ha d’oblidar Les noies, d’Emma Cline (Anagrama), cròniques de l’adolescència i d’un crim brutal.

Entre les últimes novetats, el de Leticia Dolera, Morder la manzana, editat per Ediciones B, s’ha convertit en un boom, un repàs a la història de les dones amb tocs divertits en forma d’anècdotes de l’autora. El proxeneta (Editorial Alrevés), de Mabel Lozano, és un relat dur sobre la dona en el món de la prostitució. En primera persona és també Todos llevan máscara (Errata Naturae), de Laura Freixas, un diari en què explica que una dona no és només una cosa.

Una dona fulleja alguns llibres durant la fira JESÚS CÍSCAR

Per a prendre-s’ho amb una mica d’humor, Las cosas del querer, de Flavita Banana (Ed. Lumen), tan àcid com potent; Más vale Lola que mal acompañada (Lumen) de Lola Vendetta , que ensenya que el feminisme no fa mal, es gaudeix o Feminismo ilustrado: ideas para combatir el machismo (Montena) de María Murnau i Helen Sotillo, que explica en vinyetes l’abecé del patriarcat.

Per a les xiquetes que no volen ser princeses, Contes de bona nit per a nens rebels (Estrella polar), d’Elena Favilli i Francesca Cavallo, que reuneix la història de cèlebres dones per a articular referents o El futuro es femenino: cuentos para que juntas cambiemos el mundo (Nube de tinta ), escrit per un col·lectiu d’autores, en línia amb el mateix objectiu.

En els últims anys hi ha hagut un increment considerable dels llibres de microrelats i poesia, molt relacionats amb les xarxes socials. En aquest món han proliferat també desenes d’autores, moltes de les quals presenten novetats enguany. És el cas d’Elvira Sastre, que a 26 anys va ja pel quart llibre, Aquella orilla nuestra (Alfaguara ). Irene X és un altre d’aqueixos fenòmens que ha trobat en les xarxes socials una bona plataforma a través de la qual expressar-se i ja va pel quart poemari, Single (Harpo Libros).

Siga quin siga l’escollit, lligen. En el suport que siga, el gènere que siga. Però lligen en femení.