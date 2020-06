El canal #QuedatACasa s’acomiada amb l’espectacle ‘El despertar de les arts’

L’Institut Valencià de Cultura torna a renovar els continguts del canal #QuedatACasa, una eina posada en marxa durant la quarantena per a facilitar l’accés a nous continguts culturals als ciutadans que estaven a les seues cases, i mentre l’activitat habitual torna a poc a poc.

Entre els nous continguts d’aquesta setmana destaca ‘El despertar de les arts’, un espectacle multidisciplinari celebrat el passat 6 de juny a Llíria ja amb la presència del públic. L’espectacle connecta música, dansa, teatre, cinema, disseny i patrimoni. L’IVC, mitjançant La Filmoteca Valenciana, va cedir imatges cinematogràfiques valencianes dels principis del segle XX per a la seua projecció.

Aquests fragments dels inicis del cinema mut valencià, de gran valor documental, es van projectar sobre l’escenari mentre el reconegut guitarrista i professor del Conservatori de Llíria, Rafa Serrallet, els va acompanyar musicalment amb la interpretació d’obres de Penella, Padilla, Serrano i Albéniz, entre altres.

L’actriu valenciana Rosana Pastor va ser la conductora d’aquesta nit multiartística, a la qual va contribuir amb una breu interpretació d’uns textos de la dramaturga Núria Vizcarro. La dansa també va ser protagonista gràcies a la companyia Transfermove, que lideren Iris Pintos i Toni Aparisi. Tots els representants de les diferents arts en l’escenari van lluir vestuari del dissenyador Francis Montesinos.

D’altra banda, quant a l’apartat audiovisual, l’IVC ofereix una última entrega de curts en línia amb el títol ‘Curtmetratges en quarantena’, un homenatge a un bon nombre de cineastes que durant aquest temps de confinament han fet obres amb els limitats recursos que tenien al seu abast, compensats amb una gran creativitat. Es tracta d’una xicoteta mostra de curtmetratges realitzats per directors i directores residents al territori valencià. Amb la col·laboració de DocuVir20, organitzat per l’Aula de Cinema de la Universitat de València.

Els curtmetratges que es poden veure en el canal #QuedatACasa són ‘Vencejos’, de Raúl Riebembauer; ‘Los días que pasan’ d’Antonio Savinelli; ‘My funny quarantine’, de Guillermo Alcalá-Santaella; ‘Energía positiva’, de Nacho López Murria; ‘Homecoming’, de Laura Pérez; ‘Resiliencia-19’, de Laura Cuenca; ‘Una historia de películas’, de Javier Llombart; ‘El pan de cada día’, d’Andrea Castellanos Bartolomé; ‘El amor en los tiempos del corona’, de Sergio Villanueva, i ‘A phone story’, de Nacho Errando.

Pel·lícules restaurades per La Filmoteca

A més, l’IVC s’acomiada amb ‘Castigo de Dios’ (Hipólito Negre, 1925), una de les pel·lícules més importants de les recuperades i restaurades per La Filmoteca per moltes raons. Hipólito Negre, actor valencià, va convèncer una amiga perquè finançara el rodatge d’un guió seu, així com el director de fotografia, José Gaspar, perquè el filmara. El resultat és un drama rural insòlit de múltiples lectures, i una fita en la història del cinema valencià per la precarietat de la seua realització i alhora per l’agilitat i bona resolució de la narració. Pel que fa a l’aspecte físic, es va tindre la sort de recuperar còpia i negatius (encara que en un estat molt delicat) i va ser necessari tot l’art de Joan Mariné (casualment, deixeble de Gaspar) per a tractar de tornar-li les seues característiques originals. També es van recuperar dos cartells de la pel·lícula, que van ser restaurats pel Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la UPV.

En l’apartat d’arts escèniques presenten un nou vídeo de la sèrie ‘Espais de Treball’ del Centre de Documentació Escènica de l’IVC, en el qual dramaturgues i dramaturgs valencians parlen de com i per què escriuen teatre en el seu espai quotidià de treball.

En aquesta ocasió, compartixen ‘sofà’ amb un dels pares de la dramatúrgia valenciana moderna, Manuel Molins, un autor cabdal, Premi de les Arts Escèniques Valencianes, amb una prolífica obra publicada i estrenada i multitud de premis rebuts.

Per últim, en l’apartat musical, la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, dirigida per Manuel Galduf, interpreta la ‘Simfonia núm. 5 en do menor op. 67’ de Ludwig van Beethoven, al Teatre Romà de Sagunt el juliol de 2014 amb motiu de la seua trobada d’estiu.



A més, es pot reviure un assaig del Cor de la Generalitat al Palau de les Arts de la producció ‘Nabucco’ de Giuseppe Verdi, que es va estrenar el 2015. Aquesta òpera es va fer famosa sobretot pel cor del tercer acte, ‘Va pensiero’ (un lament dels hebreus que recorden amb nostàlgia la pàtria de la qual van haver d’exiliar-se), que es va convertir en un himne per als italians de l’època de Verdi. Francisco Perales dirigeix l’assaig i Francisco Hervás l’acompanya des del piano.