L’holandesa ‘Light as Feathers’, de Rosanne Pel, premi Lluna de València a la millor pel·lícula en Cinema Jove

El llargmetratge holandés Light as Feathers, òpera prima de Rosanne Pel, ha resultat guanyador del premi Lluna de València a la millor pel·lícula en la 34a edició de Cinema Jove. El festival, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, ha fet públic hui el palmarés en què es premien els millors llargmetratges, curtmetratges i websèries de l’edició.

El director del Cinema Jove, Carlos Madrid, s’ha mostrat molt satisfet amb el contingut d’aquesta edició: “Sé que per al jurat ha sigut difícil decantar-se per una o altra pel·lícula, no sols per la qualitat que hi han percebut, sinó també per la diversitat de gèneres i registres que van des de pel·lícules més intimistes com ‘Los miembros de la familia’ a altres marcades per l’histrionisme del protagonista, com en ‘Thunder Road’, o des de la comèdia familiar en ‘Domingo’ al drama iniciàtic en ‘House of Hummingbird’.

A més de guanyar el premi Lluna de València al millor llargmetratge, ‘Light as Feathers’ ha resultat també guanyadora del millor guió firmat per la pròpia directora: “En el meu treball m’atrauen les imperfeccions humanes i les accions concretes i inconsistents de les persones… Estic interessada en el comportament extrem i en les accions de les persones que són realment danyoses. Vull entendre-les. Vull captar els orígens d’aquestes accions en les meues pel·lícules”.

La pel·lícula, ambientada en un petit poble polonés, indaga en els orígens de la violència sexual a través de la història d’un xic de quinze anys que manté una relació de codependència amb sa mare, manipuladora i dominant, on sobrevola el complex d’Èdip. El jove trasllada la seua confusió emocional al vincle afectiu que manté amb la seua veïna de tretze anys, de la que abusa tant físicament com emocionalment.

La pel·lícula de la coreana Bora Kim, House of Hummingbird s’emporta quatre premis: el premi a millor direcció, premi del públic, del jurat jove i el premi a la millor música per a Matija Strinsa.

La pel·lícula està basada en la pròpia adolescència de la directora i guionista. El seu protagonista és una solitària xica de catorze anys privada de l’atenció de la seua família disfuncional. En el seu debut en el llargmetratge es va endur amb el premi a la millor pel·lícula en la secció Generation 14plus de l’edició passada de la Berlinale, els premis NETPAC al millor film asiàtic i del públic en l’últim festival de Busan i a millor pel·lícula, actriu i fotografia en Tribeca.

En Thunder Road, un agent de policia s’enfronta a una crisi personal després d’un divorci i la mort de la mare. El director, guionista i protagonista, Jim Cummings, s’emporta dos dels guardons d’aquesta edició, el premi al millor intèrpret i a la millor fotografia.

La pel·lícula du com a títol una cançó de Bruce Springsteen, igual que el curt amb què va guanyar en Sundance en 2016 i que va ser el punt de partida per al seu llargmetratge homònim, guanyador del gran premi del jurat en l’edició passada del festival South by Southwest (SXSW) d’Austin.

El jurat ha volgut fer una menció especial al llargmetratge ‘Los miembros de la familia’, de l’argentí Mateo Bendesky, un retrat del dol adolescent davant de la pèrdua recent d’un progenitor en què dos germans tracten de complir els últims desitjos de la mare morta. “Els germans són de les persones més pròximes que se sol tindre en la vida, i al mateix temps són relacions que d’alguna manera ens són imposades. Aqueixa dicotomia és una idea que sempre em va resultar molt intrigant i que m’interessava molt explorar en els meus films”, afirma Bendesky.

Secció Oficial de Curtmetratges

El film francés d’animació L’heure de l’ours és enguany el guanyador del Premi Lluna de València al millor curtmetratge. Dirigit per Agnès Patron, ha competit enguany en Cannes.

El jurat jove ha acordat atorgar el seu guardó al curt ‘Suc de síndria’ d’Irene Moray, que també és reconegut amb una menció especial del jurat i amb el Premi Feroç que atorguen l’Associació d’Informadors Cinematogràfics d’Espanya. Els protagonistes d’aquest film, Bárbara i Pol, passen uns dies de vacances amb un grup d’amics. Amb el suport de Pol, Bárbara cura ferides antigues i redefineix la seua sexualitat.

Així mateix, el jurat ha destacat també amb una menció especial el curtmetratge ‘Mudanza contemporánea’ de Teo Guillem, en el que, en un àtic atrotinat, ventiladors a tota potència remouen l’ambient generat pels exercicis d’un curiós inquilí que manipula objectes.

El Premi Movistar + recau enguany en Amianto, de Javier Marco. El director va presentar enguany a Secció Oficial el seu curt Muero por volver i va participar en edicions anteriors de Cinema Jove amb curts com El vestido.

Secció Oficial de Webseries

El Premi Lluna de València a la millor websèrie és per a la comèdia suïssa BIP, de Vincent Bossel. La sèrie, estrena a Espanya, descobreix l’afició d’una caixera que molts hem compartit: la d’observar i imaginar la vida dels altres. BIP és també la guanyadora de la menció especial del jurat a la direcció.

La websèrie de més èxit d’Atresmedia, l’espanyola Gente hablando, d’Álvaro Carmona, ha sigut destacada amb la menció especial del jurat al guió i la menció especial Marseille Webfest. En la cinta es tracten temes universals a través de conversacions entre personatges interpretats per, entre altres, Manuel Burque, Verónica Echegui i Rosario Pardo.

La producció argentina de suspens, M, de Javi Devitt, sobre una presència sobrenatural en un bosc de la Patagònia, s’emporta el premi del públic a la millor websèrie i la menció especial del jurat a la fotografia.

L’actriu Susan Lee (‘SusaneLand’) i l’actor Jacques Godin (‘Vieux Jeux’) reben en aquesta edició la menció especial del jurat a actriu i actor respectivament.

El jurat jove ha triat com a millor websèrie la farsa britànica Dreaming Whilst Black, on es fa una analogia del que suposa a les minories racials i als col·lectius discriminats fer-se camí en la indústria del cine.

Trobada Audiovisual de Joves

En la categoria A de la Trobada audiovisual de Joves s’emporta el primer premi Un avís misteris, del CEIP El Crist de Meliana de València. L’accèssit d’aquesta categoria és per a Los Ecozombis, de l’Escuela Mediana de Aragón, a Saragossa.

El primer premi de la categoria B és per a Espacios abiertos, de l’IES Cacheiras, de Teo (La Corunya), mentre que l’accèssit ha recaigut en Kill Kurt, dirigida per Guillermo González.

En la categoria C, l’obra Piloto rojo, dirigida per Silvia Mares, és la guanyadora del primer premi. L’accèssit en aquest cas és per a l’obra Send Nudes, dirigida per Jorge López Domingo.

En aquesta categoria s’atorguen diverses mencions que s’han repartit en diferents treballs: el millor guió és per a Kill Kurt, dirigida per Guillermo González; la millor interpretació femenina per a Conchi Albiñana, protagonista de Pawns, la millor interpretació masculina per a Javier de Luis González, pel seu paper en Realness i la millor fotografia, per a El techo de cristal, realitzat per l’Escola Teresiana de Torrent (València).

A més, l’obra ¡Quiero bajar! del Centre Mr. Willbe rep una menció especial al treball coral i d’interpretació, i l’obra ‘Fundidos’, firmada per diversos directors alacantins, s’endú la menció especial al compromís social.