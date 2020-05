La comèdia protagonitza el primer cicle virtual de cinema del Centre del Carme

El Centre del Carme Cultura Contemporània presenta el cicle ‘Confi(n)ados a la comedia’, una nova proposta del seu programa ‘#CCCCinema’, però en aquesta ocasió dissenyat específicament per a gaudir-lo des de casa. Emmarcat dins del seu programa en línia ‘#CCCCenCasa’, el cicle proposa huit títols de la comèdia espanyola que es projectaran en el canal de YouTube GVA Consorci Museus, del 9 al 17 de maig, cada nit a les 22 hores.

El cicle ‘Confi(n)ados a la comedia’ consta de huit comèdies espanyoles, tres d’aquestes valencianes, que en la majoria no tenien espai en la frondosa oferta cultural en línia. Coordinat pel crític de cinema Daniel Gascó, el cicle segueix la línia de la seua proposta ‘De què ens riem a Europa?’, el primer cicle de comèdia europea que va reunir més de 8.000 persones al claustre gòtic del Centre del Carme el passat estiu i del qual es prepara ja una segona edició.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha explicat que aquest cicle “pretén calmar les ànsies de cinema del públic amb pel·lícules que estan fora dels circuits habituals de les sales de cinema i de televisió”.

Pérez Pont ha agraït “el suport dels directors de les huit pel·lícules que han fet possible aquest cicle i ha recordat que el ‘#CCCCenCasa’ ha comptat amb la col·laboració d’agents culturals en diferents àmbits per a permetre que l’art i la cultura continuara arribant a totes les persones, confinades aquests dies a les seues llars, i al mateix temps continuar donant suport a les i els professionals de la creació”.

Segons Daniel Gascó “la naturalesa del riure ja és destructora a nivell de contingut, irromp cada vegada que algú desemmascara aquest circ en el qual tots vivim. Per això la comèdia és el gènere més polític. El que era interessant d’aquest cicle era recuperar algunes mostres d’aquest cinema fronterer que va tibar el fil de l’humor atemptant contra la forma, aqueixa obra singular que no va ser presonera del seu temps”.

A més de les presentacions del coordinador del cicle, que precediran cada pel·lícula, alguns dels directors, com Vicent Monzonís i Javier Rebollo, hi participaran també introduint les seues pel·lícules, compartint reflexions que permetran acostar-se al cinema espanyol i valencià d’una manera especial.

Un clàssic perdut per a començar

Cadascuna de les pel·lícules d’aquest cicle estaran disponibles en el canal YouTube del Consorci de Museus, GVA Consorci Museus, amb accés lliure, en la data i l’hora programades i es podran gaudir de manera exclusiva al llarg d’aqueixa nit.

El cicle de cinema comença aquest dissabte, 9 de maig, amb un film oblidat. L’única raó per la qual l’òpera preval de Francesc Betriu no es coneix és que a penes es projecta. Malgrat haver sigut concebuda en els anys 70, aquesta obra magnífica entronca amb aquest nou món antimatèric, que abomina de l’experiència física i enalteix la virtual. El seu protagonista és un frustrat sexual que ha passat mitja vida somiant amb la dona de la seua vida. Somnis de paper que signa com a ‘Corazón solitario’ (1973).

També es projectaran altres títols com Una piraña en el bidé (1996) de Carles Pastor, El hombre de la nevera (1993) de Vicente Tamarit, Dripping de Vicent Monzonís, Carlos contra el mundo (2002) de Chiqui Carabante, Un millón de amigos (2007) de Javier Jurdao, El muerto y ser feliz (2012) de Javier Rebollo, i tancarà el cicle Todo el tiempo del mundo (2014) de José Antonio Quirós.