El concurs per a seleccionar el nou director preveu una segona seu de l'IVAM a València

Una segona seu de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) a la ciutat de València és la novetat més cridanera dels eixos que s'avaluaran en els projectes dels candidats a dirigir el museu d'art modern en el concurs públic que es convocarà després de la decisió de no prorrogar, una vegada esgotat el seu mandat, l'actual director, José Miguel García Cortés.



El Consell Rector de l'IVAM s'ha reunit aquest divendres per a aprovar la "proposta de bases que regiran la convocatòria pública per a la selecció de la direcció". La iniciativa ha sigut votada afirmativament per l'òrgan de decisió i sense cap vot en contra. El mateix García Cortés s'ha abstingut.



El document, al qual ha tingut accés eldiario.es, inclou cinc eixos que hauran de contemplar els projectes dels candidats: l'actual seu del centre Julio González com a "espai de referència" tant de l'àmbit internacional com de l'art més pròxim; la gestió de la col·lecció, la seua avaluació i divulgació; el desenvolupament d'un programa d'internacionalització; el tractament específic de la seu d'Alcoi i "un nou espai per a l'IVAM".

Aquest últim aspecte és el més cridaner de les bases. "Després de 30 anys d'història, l'IVAM necessita un nou espai d'actuació que permeta enriquir el seu programa d'activitats i connectar-lo amb la nova manera de produir i consumir art", assenyala el document. El nou espai "tindria una ubicació diferent de la seu principal del carrer de Guillem de Castro, estaria a la ciutat de València i comptaria amb una superfície aproximada de 600 metres quadrats", afegeix.



Als candidats se'ls demana que formulen "un projecte de continguts per a acollir art singular i pensat específicament per al nou espai". A més, s'especifica que és necessari que aqueixa nova seu siga "un espai integrador i vertebrador que connecte i aproxime l'IVAM al territori, generant laboratoris i acompanyaments de projectes i un lloc d'intercanvi d'idees, amb un concepte més pròxim a un espai del segle XXI".

Sobre la comissió d'avaluació assenyalen les bases que estarà integrada per la secretària autonòmica, que tindrà vot de qualitat en cas d'empat, i la directora general de Cultura, com a representants de l'Administració; "dos membres de la societat civil" i "tres o quatre persones expertes o científiques".

Fins ara, la Conselleria de Cultura ha fet públiques les seues gestions perquè formen aquest grup d'experts el director del Museu Nacional Reina Sofia de Madrid, Manuel Borja-Villel; la directora de la Whitechapel Gallery de Londres, Iwona Blazwick; l'exdirector de la Tate Modern, també de Londres, Vicent Todolí, i el director del Centre Pompidou de París, Bernard Blistène.

El departament que dirigeix Vicent Marzà, de tota manera, ha mantingut oberta la composició i ha establit contactes, per exemple, amb la Taula dels Arts Visuals, que agrupa les associacions d'artistes, crítics i investigadors del sector, per a escoltar les seues propostes.

El nomenament del director de l'IVAM, segons la llei aprovada el 2018, es realitza per decret del Consell a proposta del president de l'IVAM, que és el conseller de Cultura, una vegada sentit el Consell Rector. "La selecció atendrà principis de mèrit i capacitat i criteris d'idoneïtat", recull la norma. "Es durà a terme mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i la concurrència, atés el codi de bones pràctiques en la cultura valenciana".

La convocatòria del concurs amb l'objectiu que hi haja un nou director de l'IVAM al setembre, quan caduca el contracte de l'actual director, José Miguel García Cortés, ha desencadenat una reacció irada d'aquest últim, que ha acusat la conselleria d'"ingerència política" perquè no prorroga el seu contracte. García Cortés va ser triat en concurs en 2014, quan encara governava el PP en la Generalitat Valenciana, i el nou Consell de majoria d'esquerres ha respectat la vigència del seu mandat, que conclou ara.

La secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, ha elogiat la trajectòria de García Cortés i ha recordat que l'IVAM ha comptat amb el suport de la conselleria des del principi, ja que el seu pressupost ha passat en cinc anys de 5,3 a 9,7 milions d'euros. Segons la conselleria, la pròrroga de l'actual director no és possible perquè la Llei de l'IVAM, aprovada en 2018, va separar les funcions de gerència i direcció artística, fet que obliga a redactar un nou contracte i, per a això, segons el codi de bones pràctiques, cal fer un nou concurs.

L'explicació no ha satisfet a García Cortés, que s'ha expressat en contra de la decisió i ha propiciat la dimissió dels membres del consell assessor del director de l'IVAM.



El conseller de Cultura, Vicent Marzà, ha evitat entrar en la polèmica i ha portat aquest divendres al Consell Rector de l'IVAM les bases de la convocatòria del concurs públic.