Les cultures de la Mediterrània s'exhibeixen a València a l'octubre

La Mostra Viva del Mediterrani està més viva que mai. Més de dos-cents artistes de deu països d'ambdues ribes de la nostra mar, participaran en 65 esdeveniments, entre espectacles musicals, de dansa, arts visuals, narració oral i circ del 3 al 21 d'octubre. L'objectiu, tornar a València la centralitat cultural a la Mediterrània, al aplegar creacions que es debaten entre la tradició i la modernitat en països tan propers i tan dispars com Turquia, Romania, Itàlia, França, Algèria, Espanya, Tunísia, Portugal, Palestina o Bòsnia.

El festival, impulsat per una associació valenciana va començar al 2013 com una iniciativa ciutadana sense cap suport de l'Ajuntament. La sisena edició el consolida ja com l'esdeveniment cultural d'octubre a la capital. Enguany de fet, l'Ajuntament de València ha quintuplicat el pressupost que li va atorgar al 2015 amb el canvi polític, així com manté ajudes d'altres institucions com la Generalitat, la Diputació o fundacions i empreses privades. “València no seria el que és sense la mediterrània i és una responsabilitat democràtica i cultural de les nostres institucions reconèixer-ho”, ha assenyalat el president i ex polític Vicent Garcés.

En aquesta edició no es projectarà cinema, perquè el suport governamental ha permès recuperar la Mostra de Cinema Mediterrani, que també s'exhibeix en octubre, i que donada la interrupció en 2010, es va encabir part del seu esperit en la Mostra Viva. Enguany, amb la veterana Mostra de Cinema recuperada, la Mostra Viva agafa el seu propi camí i aposta per la dansa per primera vegada així com pel videoart.

L'Aplec de Dansa se celebrarà a la Sala Off de l'estació de metro Xàtiva a partir del 18 d'octubre amb espectacles de música en directe que tindran un preu de 6 euros en sessions dobles. I eixiran al carrer amb la “Batucada Flamenca” de Kultrún Batucada o l'Escola Mar en Dansa i Taconterra. Els cinemes Albatexas albergaran el dia 17 d'octubre una vetllada de videodansa així com una taula rodona d'experts. La companyia Lamajara farà una classe magistral al Centre del Carme oberta al públic prèvia inscripció.

“La mediterrània ha estat un mar de conflictes i ara encara ho és, nosaltres volem que València siga un espai de trobada perquè els creadors d'arreu de la Mediterrània puguen seguir creant en pau”, ha subratllat Garcés.

La Mostra Viva entén l'art com una porta a l'esperança en zones de conflictes. I sobre això assaja l'exposició 'Mediterrani de talents i desitjos', que obrirà el festival al Centre Octubre juntament amb el projecte d'una ONG que mostra l'art com a eina psicosocial i educativa per a la pau en adolescents palestins. L'obra de l'artista Sento Llobell o la relació entre art i natura també conformaran les altres exposicions que la Mostra reparteix per la ciutat.

Si Xahrazad va esquivar la mort contant mites de cultures properes, la Mostra Viva ens invita a descobrir contes, llegendes i emocions dels països de la Mediterrània amb set sessions de narradores orals d'ambdues ribes que ompliran d'històries el Centre del Carme el primer cap de setmana d'octubre. La narrativa oral és una de les representacions més antigues per sintetitzar valors i tradicions, però també ho fa la música i destaca la presència de l'aclamada italiana Elena Ledda, la turca ÇiğdemAslan, o la bosniana Amira Medunjaninque compartiran

cartell al Palau de la Música amb valencians i catalans com Jonatan Penalba o la Orquestra Flamenca de Flautes. Els Jardins del Túria, als peus del Palau de la Música, tornaran a convertir-se durant tres caps de setmana consecutius en un gran escenari de teatre de carrer i circ on s'apreciarà com cada cultura entén l'univers d'aquest art tan singular, participatiu i proper a l'espectador.

La Mostra Viva aposta enguany per la videocreació i mostrarà els treballs de les artistes Silvia Carpizo, Victoria Cano i Monique Bastians, tres formes diferents d'entendre el videoart i reflexionar sobre la creació amb el video com a eina i canal. Tot anirà acompanyant de xarrades, debats i fins i tot activitats educatives per als més menuts. A mostraviva.org trobareu el programa.