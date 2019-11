Un grup d’artistes llança la cançó ‘Respira’, un homenatge a les manifestants del 8M

El grup alcoià El Diluvi ha llançat aquest dilluns 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere, la cançó Respira, un treball col·laboratiu amb diverses artistes com Gemma Polo i Sandra de Roba Estesa, Suu, Gemma Hummet, Julia de Tremenda Jauria i la rapera Jazzwoman.

Respira és una cançó centrada en les manifestants les darreres vagues del 8M a València. “La idea era entrevistar diferents dones participants de les manifestacions i les vagues del Dia de la dona, per a esbrinar els motius, les sensacions i, sobretot, què sent com se sent una dona en un dia tan assenyalat”, explica el grup en un comunicat.

Les converses i entrevistes fetes són les que han inspirat aquesta cançó que vol que les dones respiren “per prendre força i energia, per saber a on, per què i quan un mateix s’ha de posar en marxa”. I per a cantar-la volien comptar amb més veus de dones. Per això van contactar amb la resta d’artistes que també participen en el videoclip que acompanya la cançó, produït per Martí Colomer i Nil Pagés.

El Diluvi passa per un dels seus millors moments amb la publicació del seu darrer disc Junteu-vos, que ha estat reconegut als Premis Carles Santos, Premis Ovidi i Premis Tresdeu. Ara mateix està finalitzant la seua gira, que encara durarà fins al 31 de Gener, passant per La Selva del Camp, Pedreguer, Castalla, València, Porreres, Madrid, Alacant i també al Festivern.