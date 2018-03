Les dones omplin els escenaris de Dansa València 2018

#Ellesesmouen és el lema del certamen Dansa València d'enguany. Dels 19 espectacles que conformen el festival, 11 estaran dirigits per dones i 9 tenen un marcat enfocament de gènere. Dansa València aposta així per les dones creadores en el sector més feminitzat de les arts escèniques però on els homes segueixen conservant els llocs de visibilitat.

Wewomen de la coreògrafa alcoiana establerta a Catalunya, Sol Picó, o Las Muchas, de Mariantònia Oliver que puja a l'escenari exclusivament a dones majors de 70 anys, posen el focus en la desigualtat de gènere i ho fa al mateix cartell que la jove companyia Dunatacá, qui estrena de Lo inevitable.

La XXXI edició de Dansa València dobla l'aposta de l'any passat i amplia espectacles i les activitats per a consolidar-se com un dels festivals de dansa referents a tot l'Estat que atraga programadors i professionals d'arreu a l'escena valenciana.

Durant cinc dies, de l'11 al 15 d'abril, oferirà 10 espectacles de companyies valencianes i 9 d'arreu de l'estat, així com activitats de professionals i diàlegs acadèmics. Sis dels 19 espectacles són de carrer i es podran veure als migdies a la plaça del Patriarca, al centre de la ciutat. La resta d'escenaris són el teatre Principal, el Rialto, La Nau, l'Espai Inestable i el Carme Teatre.

Els plats forts són tres estrenes: Lo inevitable, de la companyia Dunatacá; Divines Paraules, una adaptació del Ballet de la Generalitat a partir de l'obra homònima de Ramón Valle-Inclàn; i un espectacle per als més menuts Pequeño Big Blue, que va dirigida a les criatures d'entre 18 mesos i 4 anys.

"Tenim una voluntat de produir, recolzar i exhibir la creació valenciana. Volem ajudar al sector a investigar i produir i un bon senyal és que enguany s'han inscrit més programadors de fora", ha explicat Roberto Garcia de l'Institut Valencià de Cultura.

"Dansa València vol establir-se ara com una plataforma de referència nacional, en aquesta edició ja incorporem més rotació de companyies, més presència valenciana, unes direccions clares en l'aposta per l'enfocament de gènere i el component social, i la incorporació de la danseta per als més menuts", ha explicat en la presentació la coordinadora Mar Jiménez.

El festival va patir un abandó institucional en les passades administracions i l'edició d'enguany pretén consolidar la recuperació començada l'any passat. Per això s'ha duplicat el pressupost i s'invertiran vora 150 mil euros entre l'Institut Valencià de Cultura, l'Ajuntament i Dansa Escena.

"Venim d'una gran travessia pel desert, d'una gran precarietat, i ara des de les institucions volem reactivar el sector. Tenim una responsabilitat important de cara a la creació de nous públics, volem oferir a la ciutadania productes interessants i ser útils també per als professionals", ha conclòs des de l'Institut Valencià de Cultura, Roberto Garcia.