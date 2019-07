Trenta estudiants d'universitats europees i americanes participen en un curs sobre llengua i cultura valenciana

Una trentena d'estudiants dels lectorats d'una vintena d'universitats europees i americanes participen a València en la cinquena edició de l'Estada Lingüística d'Estiu, que organitzen l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i l'Institut Ramon Llull.

La convocatòria té com a objectiu aprofundir en un major coneixement de la llengua, la cultura, les tradicions, el patrimoni i el territori valencià, segons ha informat l'AVL.

Enguany participen en el curs trenta estudiants, de vint universitats, procedents de dotze països: Brasil, Canadà, Cuba, Finlàndia, Itàlia, Mèxic, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Rússia i també Espanya. L’estada, que es prolongarà fins al dia 19 de juliol, contempla 33 hores de classe sobre llengua i cultura a càrrec dels responsables del curs, els professors Pau Sanchis i Aina Sendra, i dels acadèmics Artur Ahuir i Emili Casanova.

A més de tallers literaris i teatrals i de visites a monuments com el Palau de la Generalitat, el castell de Sagunt i el Mercat Central de València, així com excursions per a conéixer el territori, els participants s'acostaran a la història i la cultura del País Valencià.

La secretària de l’AVL, Verònica Cantó, i Ignasi Massaguer, coordinador de programes de llengua de l’IRL, han inaugurat aquest dilluns al col·legi major Rector Peste, de la Universitat de València, l’estada que té una vesant de col·laboració institucional dins de l’àmbit de la llengua catalana, però sobretot l’objectiu de fer visible la realitat valenciana des de totes les perspectives possibles: la lingüística, la històrica, l’artística, la cultural i la social.