Les falles acosten l'art contemporani d'Okuda al Carme

La sala Ferrer Goerlich del Centre del Carme no deixa indiferents qui la visita. Veure 600 metres d'un convent gòtic pintats amb les acolorides geometries d'Okuda San Miguel sobta. Senyores de barbeta alçada, homes de mentó sever, joves de pantalons estrets i pentinats estufats, turistes, fallers amb mocador, tots fan un gest de sorpresa en entrar. D'un sol cop d'ull s'entén perquè el grafiter càntabre ha esdevingut una celebritat de l'art contemporani actual.

Una parella es fa un 'selfie' davant d'un quadre d'Okuda al Centre del Carme

Okuda San Miguel exhibeix 'The Multicolored Equilibrium Between Animals and Humans', un centenar de peces que componen la retrospectiva més gran d'aquest artista fins ara. La mostra integra les tècniques de carrer d'Okuda: stèncils, spray, trets de brotxa de paret... amb tèxtils, fustes, escultures i instal·lacions. Tot impregnat d'una estètica pop molt contemporània i absolutament cridanera on es barregen l'existencialisme postmodernista, la crítica a la indústria cultural, el sexe, la relació amb la natura o el consumisme.

Algunes de les obres d'Okuda

Okuda ha oferit la mostra al Centre de Cultura Contemporània del Carme de València en agraïment per la possibilitat que li ha oferit la ciutat de ser protagonista de les festes, a l'encarregar-li, junt amb els mestres fallers Latorre i Sanz, l'execució de la Falla de l'Ajuntament. La falla, trencadora amb la tradició i fidel a l'estil d'Okuda arrossega la polèmica des que se'n va presentar l'esbòs. Ara, però, és la mateixa polèmica la que acosta a la gent a l'exposició.

Okuda en el Centre del Carme de València

"La primera vegada que vaig escoltar el nom d'Okuda va ser al Facebook per un comentari sobre la falla de l'Ajuntament. En veure l'esbòs no em va agradar gens, no és la típica falla a la qual estem acostumats ací però ara veient l'exposició m'ha impactat molt i per a bé. Crec que açò és l'art del futur", explica Sonia F. Garcia, una valenciana de 33 anys que no sol visitar cap museu i que ahir passejava per la mostra, després que sa mare, Carmen Garcia, li insistira en què havien d'anar. Per a Garcia mare, en canvi, Okuda "és un món meravellós de colors". Carmen Garcia va visitar la mostra diumenge, va tornar el dimarts amb la filla i vol tornar amb el fill. De la falla diu, que li agrada però que "és massa menuda per a destacar en la plaça de l'Ajuntament".

Algunes de les obres exposades al Centre del Carme

Com elles, entren molts fallers amb el mocador al coll a entendre qui és l'artista responsable de la Falla municipal. Okuda San Miguel va començar a fer grafitis als trens i solars de Santander el 1997. L'any 2000 se'n va anar a estudiar Belles Arts a Madrid i va agafar el seu propi estil que combina modernitat i arrels amb formes orgàniques i geomètriques. Però es va seguir fent famós als carrers. Al 2009, li van donar l'oportunitat de pintar una antiga església a Astúries i la imatge es va tornar viral per Internet. Ara triomfa a les xarxes i les seves obres es poden veure en edificis i galeries de tot el món: l'Índia, Mali, Moçambic, els Estats Units, Japó, Xile, Brasil, Perú, Sud-àfrica, Mèxic i arreu d'Europa.

El Centre del Carme acull l'exposició d'Okuda

"Okuda és un dels grans valors de l'art actual. Des del Centre del Carme estem treballant per a trencar les barreres que distancien la ciutadania dels llenguatges contemporanis. Vincular una acció tan popular com són les Falles amb el treball d'Okuda, a través d'aquesta exposició, ens ajuda a introduir les noves expressions artístiques en l'imaginari col·lectiu", va declarar el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

Una de les obres exposades en el Centre del Carme

No és l'únic homenatge a les falles que conté el museu. El claustre gòtic acull des de principis de mes la falla/instal·lació de l'artista alacantí Daniel García Andújar, 'Els desastres de la guerra. Cavall de Troia', una ampliació de la proposta que va presentar el creador l'any passat a diversos festivals com el de Tessalònica o Berlín. En aquest últim fins i tot va cremar la falla/instal·lació.

Una de les obres d'Okuda

Andújar evoca obres icòniques de la història de l'art espanyola –imitacions de Goya, Velázquez, la Dama d'Elx, Josep Renau...– i simula els contenidors que les resguardaven a València de la Guerra Civil. Això ho contrasta amb el ninot principal, un maniquí transsexual que desafia les ideologies dominants. Okuda per la seua banda, va relacionar les falles amb el Burning man, el festival artístic i llibertari del desert de Nevada, pel foc i les creacions monumentals i s'ha mostrat encantat que la seua obra es creme el 19 de març. Al Centre del Carme en canvi, la podreu visitar fins al 27 de maig.