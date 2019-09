Un festival de música contra la destrucció de l'horta valenciana

La onzena edició del festival de música i arts escèniques Moniàtic que se celebra del 26 al 28 de setembre a Alcoi vol reivindicar la crisi climàtica i les seues conseqüències amb lemes com: ‘La selva no està en venda! I l'horta menys encara!’

“No cal anar-se’n a les selves de l'altra banda del món per veure això”, diuen. I es que amb l'emergència climàtica declarada “i mentre es fan grans discursos sobre la conservació de la biodiversitat, s'està tractant de seguir destruint el poquet que queda de l'horta valenciana per a l'ampliació de l'autovia V-21”, afigen des de l'organització.

“A pesar de les excavadores i la Guàrdia Civil des del dimecres passat algunes valentes han aconseguit aturar l’enderroc de l'emblemàtic Forn de Barraca i amb això evitar part de la destrucció de l'horta”, senyalen en un comunicat. “La gent que es troba des de fa dues nits acampant a Alboraia demanen tota l'ajuda possible, especialment a la matinada quan n’hi ha més perill. Així que des del Moniàtic vos convidem a totes les goril·les, ximpanzés, bonobos, orangutans i homínids de totes les espècies a donar suport a esta lluita i que acudiu a les convocatòries”.

Així mateix, el festival segueix apostant per l'autogestió i per grups de música independents. Des de l'organització es recorda que és un festival gratuït que subsisteix de la recaptació de la barra i que tanmateix tracta d'oferir preus populars i assequibles per a tothom. Es tracta d'un festival que treballa per la promoció i col·laboració amb grups d'àmbit local i comarcal. En aquesta onzena edició es comptarà amb grups locals com Marco Pompero, Batoi, Orka i Maria o d'altres amb forta presència alcoiana com Llum.

El festivalet de música Moniàtic naix en 2003 quan el Govern del PP amb Jorge Sedano al capdavant va decidir invertir més de 240.000 euros en el festival de música Mediàtic. Tal com va explicar llavors el portaveu del Moniàtic Vicent Galbis: "No estem en contra del Mediàtic; a nosaltres ens agraden la majoria de grups que actuen en aquest festival, el que no compartim la política discriminatòria de l'Ajuntament, que no dóna suport a col·lectius locals i els nega qualsevol finançament".

Baix aquestes circumstàncies on un festival de música rebia més de 240.000 euros i en canvi col·lectius culturals, musicals i artístics, així com grups de música eren absolutament oblidats pel Govern, va nàixer el Moniàtic com una reivindicació i com una demostració de què l'autogestió, l'oci i la reivindicació cultural són una conjunció possible. I, a més, exitosa.