Una fira tradicional japonesa al cor de València

Si un festival com Natsu Valènciase celebrara a alguna petita població de les regions de Hokkaido, Tohoku o Kanto, se la coneixeria com a matsuri (祭), una paraula lligada a la religiositat. No en va, deriva del verb matsu què en japonés significa esperar o convidar, però també ser submís. Per què? Perquè aquest tipus de festivitat se celebrava en honor o mostra de respecte a tot allò sobrehumà que habita en la naturalesa.

Els matsuri, tradicionalment, podien ser patrocinats per temples o santuaris locals i eren l’expressió de l’espera i l’acceptació –per respecte-, d’allò que escapava al control humà: les tempestes, els terratrémols o els esdevindres naturals com el fet de créixer de les flors a la primavera. De fet, aquestes festivitats abundaven als canvis d’estació primaverals o estiuencs.

Actualment, però, el significat religiós dels matsuri japonesos s’ha diluït en benefici d'esdevenir un lloc d’encontre i celebració associat a les festivitats locals i barrejat amb costums de tot tipus. Festes on els artesans i els restauradors trauen els seus productes a peu de carrer i els ofereixen a la població, que els ho recompensa amb exhibicions, concerts i balls tradicionals.

Natsu València va nàixer l’any passat amb la voluntat d’esdevindre una iniciativa que recuperara aquesta tradició cultural japonesa, allunyada de la filosofia comercial d'encontres mainstream com els que floreixen al panorama espanyol relacionats amb la popularització del manga i l’ anime a la cultura pop. Lluny d’això, Natsu València ofereix un programa conscientment distint que aplega tot tipus d’activitats arrelades en l’art i la cultura nipona.

Públic assistent de la primera edició Foto: CoolJapan

Bon Odori, Kyūdō i quimonos: un programa folclòric

El dissabte 2 i diumenge 3 de juny, el Complex Esportiu-Cultual de la Petxina aplegarà tot tipus d’activitats tradicionals de la mà de l'organització de Natsu València. El primer dia es podrà veure una exhibició de Kyūdō, art marcial japonés de tir amb arc. Una disciplina mil·lenària que significa literalment 'el camí de l’arc' i no té com a objectiu la dominació tècnica de l’atac més mortífer, sinó l’equilibri espiritual. Sense oblidar les demostracions de Bon Odori, danses folclòriques japoneses.

El diumenge, hi podrem assistir a una exhibició de judo i una d'aikido, arts marcials tradicionals, complementades amb una altra al voltant de les arts militars amb la European Bugei Society. També una sessió divulgativa envers el quimono de la mà de Minna no quimono.

Stand Comercial tradicional de Natsu Valencia Foto: CoolJapan

Ambdos dies, les activitats es complementaran amb concerts de RUKI, la primera cantant espanyola en debutar amb una discogràfica japonesa a través del gènere Anison –cançons associades a l’ anime-, així com recitals de tambor, llaüt i flauta japoneses gràcies al Consolat General del Japó a Barcelona. També hi haurà sendes exhibicions d’art de la mà de Mitsuru Nagata, artista nascut a Kyoto que combina els seus talents amb el sumi-e –tècnica de dibuix monocromàtic- i el shodô -la cal·ligrafia japonesa-.

A més d’exhibicions, el vianant que passege per Natsu València podrà formar-ne part activa del mateix amb algun dels nombrosos tallers que es realitzaran al voltant de la fira. El dissabte hi haurà tallers de difusió de l’art del kitsuke –o com vestir quimono-, de sumi-e –dibuix-, kenjutsu –l’art del sabre-, o d’ origami –la coneguda papiroflèxia asiàtica-. I el diumenge, a més, podrem aprendre a jugar a jocs tradicionals com el Shōgi, el Go, o el Hanafuda.

Gastronomia present a Natsu Valencia Foto: CoolJapan

150 anys de relació institucional

Natsu València forma part del seguit d’activitats que el Consolat del Japó organitza arreu del país per a rememorar l'inici de les relacions diplomàtiques entre ambdós països. El 12 de novembre de 1868, Japó i Espanya signaven el Tractat d’Amistat, Comerç i Navegació que iniciava un tracte polític i cultural que arriba fins als nostres dies.

Aquest any, 2018, se celebra el 150 aniversari de l’efemèride convidant a institucions públiques i privades, així com a particulars, a participar en esdeveniments culturals de tot tipus. En aquest sentit, Natsu València és el primer acte commemoratiu d’aquesta envergadura celebrat al nostre territori.