El llibre valencià “ocupa” la plaça amb més de 60 activitats i 52 editorials

Més autores i autors, més editorials i més llibres que mai. “Anem sumant”, resumia l’escriptora i vicepresidenta pel País Valencià de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Gemma Pasqual, durant la presentació de la 7a Plaça del Llibre. La d’enguany, que tindrà lloc del 30 d’octubre al 3 de novembre, és la primera que estarà present també a Castelló, que se suma a Alacant i València.

Els representants de les diferents entitats que organitzen la Plaça del Llibre es mostren “alegres” davant la consolidació d’un projecte que cada any agafa més força i que, deia la representant d’Acció Cultural del País Valencià, Eva Terol, és “el resultat d’un treball col·laboratiu”. Així mateix, la directora general de Cultura, Carmen Amoraga, ha ressaltat que des de les institucions recolzaran “sempre” les iniciatives a favor del valencià i de la cultura.

El president de la Fundació FULL, Jesús Figuerola, ha recordat que, en les edicions passades, la Plaça va ser “un èxit en públic, amb més de 15.000 visitants en 2018, i vendes. L’última edició va rondar els 5.000 exemplars venuts en 4 dies”: “És un motiu de festa i alegria, hem consolidat un projecte vertebrador del país”.

Amb la intenció de repetir els bons resultats i millorar-los, aquesta edició arriba amb més de 60 activitats programades entre taules redones, presentacions de títols, trobades amb alguns dels 67 autors participants i espectacles infantils, entre altres. “El 90% de les presentacions són novetats editorials”, deia Àfrica Ramírez, presidenta de l’Associació d’Editors del País Valencià.

Aquest aparador es presenta com una oportunitat per a mostrar “la vitalitat” i “la qualitat” de la producció editorial valenciana, que cada any incorpora 8.000 nous títols. En aquesta edició participen 52 editorials de tot l’àmbit lingüístic, i també editorials gallegues i basques que editen en valencià. Ramírez ha destacat “la voluntat” d’entrar en el comerç internacional amb projectes com el Literary Market 19, una trobada professional de compravenda de drets internacional amb el suport de l’IVACE.

La 7a edició també vol ser partícip de “l’empoderament de les dones i el treball de visibilització de les dones escriptores”. “Cada vegada en som més”, deia Gemma Pasqual. També ha demanat “més polítiques culturals transformadores” que conviden la gent a llegir i ha ressaltat “la importància de què els llibres ocupen les places”.

Aquesta gran prestatgeria de llibres no podria ser possible sense les llibreries i els llibreters. En aquest sentit, el president del Gremi de Llibrers de València, Nacho Larraz, ha volgut destacar el paper dels llibrers com “agents culturals” i ha afegit que la Plaça suposa un aparador tant de novetats, com de llibres de fons.

Cinc jornades amb presentacions, activitats i recitals

La programació de la Plaça del Llibre de València -que tindrà lloc en la Plaça de l’Ajuntament- compta amb vora 60 expositors i inclou taules redones temàtiques, com El valencianisme polític, Memòria històrica a la literatura valenciana o Llibres per a educar en igualtat.

També serà l’espai per a donar a conèixer les novetats editorials de la temporada. Així, Balandra presentarà Les petjades del temps, les memòries de l’editora Rosa Serrano, amb una conversa amb la seua autora, qui acaba de rebre l’Alta Distinció de la Generalitat. Altres títols presentats seran Ventalls de paper (Bullent), La pilota grossa (Edicions 96) o Vides de vidre (Onada).

El divendres 1 de novembre, dia dedicat a la poesia, la Institució Alfons el Magnànim presentarà Poesia completa, de Marc Granell, i Primera Soledad, de Vicent Andrés Estellés. El mateix dia, l’APPEC Editors de Revistes i Digitals i la revista Esguard realitzaran una entrevista pública a Ferran Torrent on parlarà, entre d’altres, de la seua nova novel·la Poder contar-ho (Columna Edicions).

El 31 d’octubre, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) organitza ‘Connectem: professionals de la informació a la Plaça del llibre’, una jornada de xerrades entre bibliotecaris i bibliotecàries de diferents tipologies de biblioteques per a acostar visions diferents i trobar punts en comú.

El 2 de novembre l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana organitza una sessió de micro obert on es llegiran textos dels socis. Al dia següent, tindrà lloc el recital poètic Marc Granell a l’illa secreta, a càrrec de l’actor Francesc Anyó i el cantant Andreu Valor.

Respecte a la programació infantil, inclourà presentacions de títols com Empar, la becadeta i el ‘patriarcat’ (Bromera), El cel és blau (Tàndem) o Contem històries de dones d’ací II (Vincle), amb 21 biografies de dones valencianes. A més, entre les activitats adreçades als més menuts, destaquen les actuacions musicals com la de Dani Miquel i Els ma-me-mi-mo-músics.

Homenatge a Carme Miquel

Com ha explicat Vicent Font, d’Escola Valenciana, la Plaça també retrà homenatge a Carme Miquel, la docent, acadèmica i activista pel valencià que va morir el passat mes de juny, amb un acte on es presentaran dos llibres editats per Escola Valenciana i que compten amb la seua participació: 10 de dones, que Miquel va prologar, i 10 de 2, que inclou un relat seu.