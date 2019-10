Les llibreries valencianes es transformen en sales de concerts i teatre durant el Llibreries Fest

Les llibreries valencianes es transformen, del 4 al 12 de novembre, en espais que acullen concerts, contacontes, teatres i tallers creatius, amb motiu del Dia de les Llibreries, 8 de novembre. El Gremi de Llibrers de València, juntament amb la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), organitza per tercer any consecutiu la campanya “Llibreries’Fest”, que pretén reivindicar el paper de les llibreries com espais que generen comunitat i sinergies.

Es tracta d’un festival que gira al voltant dels llibres i ha programat activitats gratuïtes per tots els públics, des dels més menuts fins als més grans, oferint tot un ventall d’activitats que tenen la literatura com a fil conductor de tot un seguit de manifestacions culturals: teatre, gastronomia, música, contacontes i tallers de creació literària.

En paraules del president del Gremi de Llibrers, Nacho Larraz, “durant uns dies les llibreries es converteixen en el cor del barri, perquè reivindiquem la figura dels llibreters com a dinamitzadors culturals, molt més enllà de la venta de llibres; el punt fort que tenim com a col.lectiu és, justament eixe: fer barri, prescriure, fer activitats pels nostres veïns i veïnes; profundament compromesos amb el nostre entorn. Un barri o un poble sense llibreria no es pot concebre”.

La campanya s’adheriex a les activitats programades per la Confederación Española de Gremios i Asociaciones de Libreros d’Espanya(Cegal), per celebrar el Dia de les Llibreries. Amb el lema “Las librerías nos tocan”, es vol destacar l’important paper que les llibreries tenen als seus barris, pobles o ciutats, on no només actuen com centres de dinamització cultural, sinó que també són espais imprescindibles per la creació de comunitat.