Las mujeres empiezan a jugar en la industria del videojuego

Los videojuegos son el principal entretenimiento global y solo en 2017 movieron 116.000 millones de dólares en todo el mundo. En el País Valenciano su facturación fue de 10'1 millones de euros repartidos entre 60 empresas, la mitad de las cuales han nacido durante los últimos cinco años. “Tenemos un crecimiento exponencial, somos la punta de lanza, la vanguardia de toda la industria del entretenimiento”, señala en la presentación del Libro Blanco del Desarrollo de Videojuegos en la Comunidad Valenciana 2018 http://dev.org.es/libroblanco-cv18 Luis Quintans, el presidente de la Asociación Española de Empresas productoras y Desarrolladoras de videojuegos y software de entretenimiento (DEV). Pero pronto reconoce que uno de los retos que tienen es incorporar más mujeres en las empresas.

Las chicas juegan tanto como los chicos, son el 47% de las jugadoras de un mercado mundial de 2.200 millones de usuarios, y entre quiénes juega en España son el 44%. Sin embargo, solo un 17% de mujeres trabajan en la industria estatal de videojuegos. El mismo porcentaje que en la valenciana. No es una cuestión española. En Francia son solo un 15%, y en Suecia apenas llegan al 19%. El mismo Libro Blanco señala un desinterés profesional de la mujer hacia la industria “probablemente generada por la representación que he tenido la mujer en los videojuegos a lo largo de muchos años”. El Libro Blanco del Desarrollo Español de Videjuegos 2017, muestra un poco más de sensibilidad y ahonda en el tema. “Si bien es un hecho irrefutable que hay menos mujeres con titulaciones vinculadas al sector, también lo es que aunque sean menos, sí que las hay”, especifica. Y entrevista a mujeres cuyos testimonios “hacen alusión a que hay un entorno hostil, propio de sectores masculinizados, y a menudo se sienten más cuestionadas que sus compañeros o medidas por diferente rasero”.

“Hay que romper esos estereotipos. Hasta que la mujer no esté integrada del todo la industria no estará madura”, insta en la presentación Quintans. Sin embargo, de los cinco expositores que han subido al estrado en el evento, ninguno de ellos era mujer. Y eso que en el mismo Libro Blanco se recomienda “dar visibilidad al trabajo de las profesionales y creadoras” o “el fomento de la igualdad”.

Paula Sánchez trabaja en una de las empresas valencianas que hace videojuegos educativos. Tiene 31 años, es diseñadora gráfica y desde siempre ha jugado a los videojuegos. “Es verdad que todavía no somos tantas estudiando pero suele haber más chicas estudiando que en las empresas”, reconoce. Donde ella trabaja es la única mujer de un equipo de nueve. Dice que en su vida laboral no se ha sentido minusvalorada pero sí en su vida diaria. “Me preguntan, 'ah, ¿pero a ti te gustan los videojuegos? O dicen cosas como, seguro que solo juegas a los sims”. C uando dices que te gusta algo que no se considera de mujeres, te hacen un test para que demuestres sí perteneces a su club privado de aficiones. Nos pasa a todas, y tiene que ver con nuestro género”, denuncia.

Por eso Sánchez forma parte de Todas Gamers, “un grupo de chicas que juegan videojuegos”, como dicen en su presentación virtual. Iniciativas como ésta han ayudado a visibilizar a las mujeres y a sentirse más seguras para hablar de ello. “La industria lo ha percibido y cada vez hay más videojuegos con la posibilidad de elegir personaje femenino o masculino en las mismas condiciones, las heroínas ya no están tan sexualizadas como hace años y ya hay personajes con las que nos podemos identificar. Creo que se está haciendo un esfuerzo activo y las mujeres empiezan a entrar más mujeres porque se sienten más bienvenidas”.

En la empresa de Quintans, Badland Games, las mujeres son prácticamente la mitad de la plantilla, aunque es cierto que todavía están más en la parte de marketing y administración, como reconoce su socia Alexandra de la Paz.

Desde el Ayuntamiento de Valencia el concejal de Innovación Berto Jaramillo se ha mostrado comprometido con el asunto y ha resaltado el acuerdo del centro de innovación Las Naves con asociaciones como FemDevs que imparten talleres de creación de videojuegos en la institución para niñas y jóvenes.

El País Valenciano es la tercera autonomía donde la industria del videojuego es más fuerte, aunque el tejido empresarial se basa en microempresas que en el 96% de los casos tienen problemas de financiación, ya que falta inversión pública y privada, como reivindica el Cercle Valencià del Videojoc, que agrupa a profesionales y escuelas del sector. El 100% de los contenidos que producimos es en inglés ya que van para un mercado global. El 57% de los ingresos de las empresas valencianas del sector de videojuegos proviene de fuera de España. Aún así el 87% de los contenidos producidos al País Valencià también están en español frente al 4% en catalán. Se pueden ver más datos en el informe completo.