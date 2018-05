Su ejemplar del Ulises de James Joyce tiene marcas de haberse mojado. Lo empapó con las lágrimas por su primer amor, que le dejó una nochebuea cuando tenía 17 años. O al menos eso es lo que cuenta John Banville (Wexford, Irlanda, 1945). Dice que las mujeres le enseñaron a crecer. Y que “estan menos obsesionadas consigo mismas y tienen más sentido del humor que los hombres”. Por eso, el personaje de Rachel Archer de Retrato de una dama, que escribió Henry James en 1881, le fascinó y decidió apropiárselo.

Archer es una joven estadounidense que, al morir sus pares, hereda una gran fortuna y se muda a Europa. Codiciada por muchos pretendientes se casa con Gilbert Osmond, que solo la quiere por su dinero. El libro es una crónica de los estadounidenses expatriados en Europa y del momento histórico. Escrita por un autor abiertamente gay, se considera una de las primeras novelas feministas.

La última novela de Banville, La Señora Osmond, publicada en abril en castellano, retoma la historia de Archer donde la dejó James y la continúa. Banville, Premio príncipe de Asturias 2014 de las Letras y uno de los mejores escritores de la actualidad, no cree en los espíritus pero dice que de haberlos James seguramente le diría: “Tú, pequeño cerdo irlandés, ¿qué estás haciendo?”

En cambio a Banville, que volvió a dejar la historia de Rachel Archer abierta, le encantaría que alguien más continuara su libro, “a poder ser esta vez una mujer”, asegura. A la pregunta de si pretende dar un mensaje feminista con esta nueva novela, Banville lo niega y retoma la frase de Kafka de que en una obra de arte el artista es el único que no quería transmitir nada. “Nunca empiezo a escribir una novela con un objetivo, si quieres enviar un mensaje mejor ve a Western Union” ironiza.

Banville está en Valencia gracias a su alter ego, Benjamin Black, el pseudónimo con el que firma sus libros policíaco. El padre de literario del forense Quirke es el protagonista principal de Valencia Negra, el festival de género que se celebra entre el 4 y el 13 de mayo en toda la provincia.

“Me encanta que exista este festival pero no debería haber tantas distincione entre la literatura criminal y otros tipos de literatura, no hay género mayor ni menor”, subralla Banville, quién cambiaría “todas las novelas de Camús y Sartre por las de Simenon” y ha homenajeado a Raymon Chandler.

Banville también ha avanzado algunos detalles sobre la próxima obra de Black: “Está ambientada en Venecia en 1900, lo que ha sido un grave error porque me ha producido muchos problemas: es oscura, erótica, enfermiza y se llama Vísperas venecianas. Imaginad la cara de mis editores cuando leyeron el título”. Su último libro como Benjamin Black es 'Las sombras de Quirke', la séptima historia con el patólogo forense como protagonista de lentas pero magníficas tramas.

También ha fantaseado con escribir una novela ambientada en España, pero tiene sus dudas: “Cómo me traigo a mis personajes a España? Me imagino a Quirke con su traje y su camisa negra tratando de soportar el calor, soñando con la lluvia… Conozco poco España, si escribo sobre ella tendría que ser un texto en primera persona, no conozco el idioma, sería un personaje como Gene Hackman en Marsella en French Connection. Pero no me pondría el sombrero de Hackman en esa película sino uno de Borsalino”, ha dicho con un guiño a Valencia. Y ha lanzado una idea al estilo de Woody Allen: “Voy a hacer una subasta, a ver qué ciudad de España quiere ser escenario de una novela de Quirke. Acepto dinero”.

Bromista, con una copa de vino blanco en la mano, Banville ha utilizado el humor para no comprometerse y esquivar ciertas preguntas. “En mi mente puedo ser 15 o 20 personas diferentes”, y ha concluido con otra anécdota: “La televisión irlandesa hizo un programa sobre mí y me hice muy famoso. La gente decía que era simpático, agradable… Y mi mujer me dijo al oído: los has engañado a todos”.