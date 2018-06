La revista que dóna glamur a la pilota valenciana, premi de dissenya

Fer una revista sobre un esport sobre el que pesa l'estigma de com passat de moda i trencar tots els prejudicis. Ferida és una publicació trimestral centrada exclusivament en la pilota valenciana que va eixir al carrer al desembre de 2016 i renova la mirada sobre l'esport amb nous enfocaments, bona prosa, millors fotos i un disseny innovador en format A3 que ara ha rebut el Laus Plata, la tercera categoria del premi principal de disseny espanyol en publicacions periòdiques, que convoca l'Associació de directors d'art i dissenyadors gràfics des de 1964.

No és estrany, Ferida va nàixer d'una assignatura d'un màster de disseny. Antonio Mateo estudiava a Barcelona quan li van encarregar dissenyar una publicació fictícia. Comentant l'esboç amb el seu amic Pedro Valero, que cobria pilota al diari Levante, es van comvoiar. “¿Per què no la fem de veritat?”, es van dir. Es van ajuntar quatre amics, que els encantaven revistes com Panenka i Líbero, nous models de crònica esportiva pausada i a profunditat, i van decidir emular-les però enfocant-se en la pilota i en la part més visual.

“La pilota mai no és un esport mainstream però sí ha estat molt present en la part valencianoparlant del nostre país. Té l'estigma de quelcom antic, folklòric, però just per això no ha estat tan influenciada per les marques i per les televisions i aleshores nosaltres posem en valor una estètica que sempre ha estat ací”, explica Antonio Mateo arran del premi. Mateo, a més de fer la revista, treballa en un estudi de disseny gràfic a Barcelona. Diu que el valor pilotaire que més ha inspirat el disseny és l'honestedat del joc. “És un esport que no té àrbitre, prou diferent del que veiem en els esports globalitzats, d'això s'impregna la revista”, assenyala.

Cada número de la revista inclou sempre el treball de tres o quatre fotògrafs i almenys un il·lustrador, com Carla Fuentes o Pablus. També han comptat amb la cessió d'una obra gràfica col·laborativa entre el fotògraf Txema Rodríguez i l'artista visual Vinz. Entre les plomes destaquen les col·laboracions a la contraportada literària amb escriptors com Vicent Borràs. La majoria dels textos els fan els mateixos fundadors.

Té una tirada de mil exemplars i a cada número creix la venda, sobretot entre les institucionas. Ara el premi els dóna visibilitat. Com resumeix Mateo, “al final suposa que la gent conega la revista i que coneguen la pilota valenciana”. Ferida, és com s'anomena la treta en les modalitats de escala i corda i sembla ser que aquesta revista està ferint amb èxit.