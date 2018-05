'El secuestro de la justicia', les virtuts i els problemes d'un sistema en crisi

"El sistema judicial està en crisi". Així ho denuncia 'El secuestro de la justicia', l'obra elaborada per l'exportaveu de 'Jueces para la Democracia', el valencià Joaquim Bosch, i el director d'eldiario.es, Ignacio Escolar, que analitzen en una obra necessària, incisiva i pedagògica les "virtuts i problemes" del sistema judicial espanyol, marcat per les injerències polítiques que es concentren en la cúpula judicial i són especialment perilloses en els casos de corrupció. A més, la ciutadania percep que les lleis no sempre són iguals per a tots.

Els autors estudien: les injustícies que pateixen les víctimes de violència masclista, i els que pateixen abusos bancaris; els problemes en l'aplicació de la presó provisional o els excessos en els límits de la política de penes de privació de llibertat; el drama dels refugiats i la criminalització dels immigrants; la falta de reparació de les víctimes del franquisme; l'actuació de la justícia en el conflicte català; i les creixents retallades de llibertats.

L'obra també analitza com a organismes decisius com el Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Suprem, l'Auidiencia Nacional, la Fiscalia General de l'Estat o la Fiscalia Anticorrupció han sigut manipulats pel poder polític fins al punt de perdre fins i tot l'aparença d'independència.

Així, s'analitza amb detall el repartiment de llocs de magistrats en els llocs clau mitjançant quotes de partits, l'enviament de llocs molt ben pagats a l'estranger als jutges que "molesten", la designació de jutges pròxims al PP per a jutjar els casos de corrupció de membres del Partit Popular...

En aquest sentit i en paraules d'Escolar, "els partits polítics compten amb mecanismes molt directes per a influir en la justícia: en els nomenaments i en els premis i càstigs als jutges", mentre que Bosch argumenta: "estem a la cua europea en el nombre de jutges i al capdavant en el nombre de corruptes".

Quant al finançament dels partits, aquesta, segons l'exportaveu de Jueces para la Democracia, "el finançament del partit quasi sempre va acompanyat d'enriquiments personals delictius, perquè els qui transfereixen il·legalment els diners públics del que s'han apropiat per al partit, es consideren legitimats per a reservar-se la seua part en el botí. En relació amb les al·legacions de desconeixement del saqueig partidista de les institucions, si fóra cert que els dirigents ignoraven aqueix finançament irregular, també em semblaria molt greu. Això equival a acceptar que en els partits poden circular milions d'euros de manera fraudulenta sense que ningú s'assabente. Ni el seu president, ni la resta de l'òrgan directiu, amb excepció del tresorer".

L'Octubre Centre de Cultura Contemporània (carrer Sant Ferran, 12 de València) acollirà aquest dijous, 17 de maig, a les 19.30 hores, l'acte de presentació de 'El secuestro de la justicia'. Comptarà amb la presència dels dos autors, Joaquim Bosc i Ignacio Escolar, i estarà presentat per Juan Antonio Lloret, president de l'Asoociació Valenciana de Juristes Demòcrates.