Las sociedades musicales valencianas logran diez récords Guinness

Las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana han conseguido diez récords Guinness durante un encuentro multitudinario que ha reunido a 427 sociedades y 23.000 músicos en el campo de fútbol de Mestalla.

Organizado por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) con motivo de su 50 aniversario, el acto, celebrado anoche, permitió conseguir los récords al mayor desfile de bandas de música de la historia, al mayor "ensemble" de saxofones, de corno inglés, de oboes, de trompas, de trompetas, de trombones, de bombardinos, de clarinetes y de percusión corporal.

Aunque el objetivo era lograr hasta catorce récords Guinness -incluidos el de banda de música más grande del mundo y el de mayor ensemble de fagots, flautas y fliscornos-, desde la FSMCV han destacado en un comunicado que han conseguido hacer "historia" y han marcado "un hito sin precedentes".

El presidente de la FSMCV, Pedro Rodríguez, ha indicado que el acto ha servido como homenaje y reconocimiento a todos los músicos de la Comunitat, que son la base de las sociedades musicales, y para "mostrar al mundo la gran tradición musical" de esta tierra.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que la Comunitat Valenciana "es sobre todo música y bandas de música", y ha destacado las sociedades musicales son "un lugar de aprendizaje y una escuela de convivencia y, sobre todo, de valores".

El acto comenzó con un desfile de 277 bandas y más de 10.000 músicos de sociedades Musicales de Castellón, Valencia y Alicante, y tras su llegado al campo del Valenca CF se inició un espectáculo del grupo valenciano Vadebo, tras el que se procedió a intentar los récords.

We are the Champions. 10 rècords Guinness aconseguits pels nostres músics, dones i homes increibles. Gràcies per la vostra dedicació. Som un gran poble #GuinnessFSMCV @FSMCV pic.twitter.com/3jC8niOK4V