La tardor també és temporada de festivals

L'època de festivals no s'acaba amb l'estiu. La calor va desdibuixant-se però continuen les nits infinites de música en directe. Ací fem 4 recomanacions per a sobreviure les primeres setmanes de tardor sense trobar a faltar la disbauxa de l'estiu.

Un día tranquilo, divendres 21 de setembre a partir de les 17.30 a La Rambleta

Per fer com si la tardor no arribara mai. El divendres 21 de setembre la Rambleta porta per primera volta a València al grup nord-americà Masego i els britànics The Monochrome Set i Findlay. Amb ells estaran els llegendaris Mercury Rev, qui tornen a la ciutat després d'una dècada, i els valencians La Plata, el grup que ha sacsejat l'escena indie amb el seu primer àlbum.

Una barreja musical per a desmuntar prejudicis i endinsar-se en l'escena independent local i internacional sense presses. Un Día Tranquilo ens acosta la màgia de grups emblemàtics i ens permet descobrir l'electricitat de noves propostes. Una trobada en format reduït, sense aglomeracions i a la ciutat de València on la música, el contacte i la proximitat són el més important.

50 aniversari de la UPV: dijous 4 d'octubre des de les 20 h a l'Auditori Marina Nord de València

La UPV fa cinquanta anys i ho celebra amb un festival d'indie i música electrònica que farà tremolar la Marina de València. Els protagonistes són La Casa Azul però també tocaràn els murcians Viva Suecia, la valenciana Ley DJ i els festivaleros Bullet Club, responsables de les millors festes de València.

Iberia Festival: 12 i 13 d'octubre a Benidorm

Un típic festival estiuenc de pop rock espanyol a la tardor. Iberia Festival arriba a la sisena edició amb artistes consolidats que criden a un públic de mitjana edat: Café Quijano, Coque Malla, Tequila, Jaime Urrutia, OBK o Danza Invisible. Un cartell que podria tener dues dècades amb una absència de dones aclaparadora.

Festardor: de l'11 al 13 d'octubre a La Pobla de Vallbona

Dos grups de punk rock bascos i referents als anys 90 obrin un cartell que avança cap a la música urbana autoeditada acabada d'eixir del youtube i un bon grapat de músics valencians. Amb zona d'acampada perquè aprofites el pont del 12 d'octubre ballant fins a quedar-se sense esma.