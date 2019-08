La nova temporada operística de Les Arts abastarà el repertori líric del Barroc fins al segle XX

El Palau de les Arts comprén el repertori líric des del barroc fins al segle XX en els nou títols que conformen la programació operística de la temporada 2019-2020.

Sota l'epígraf 'Les Arts és òpera', la Sala Principal i el Teatre Martín i Soler recorren més de 200 anys d'història de la música d'aquest gènere amb títols de Händel, Mozart, Martín i Soler, Rossini, Gounod, Verdi, Richard Strauss i Poulenc.

L'activitat comença el 27 de setembre a la Sala Principal amb una de les grans creacions del gènere, 'Le nozze di Figaro', de Mozart. Les Arts ofereix cinc funcions de l'òpera bufa del geni de Salzburg, amb localitats entre 8 i 60 euros, sota la direcció musical de Christopher Moulds, internacionalment reconegut pels seus treballs en el barroc i classicisme musical.

Emili Sagi presenta a València la seua producció reeixida i hiperrealista per al Teatre Real. Amb escenografia de Daniel Bianco i vestuari de Renata Schussheim, el muntatge reprodueix amb fidelitat la sensualitat de la ciutat de Sevilla a mitjan segle XVIII que va immortalitzar Lorenzo da Ponte en el seu llibret.

Veus mozartianes reconegudes integren el repartiment d'aquest títol, amb les sopranos espanyoles María José Moreno i Savina Puértolas, el baríton polonés Andrzej Filo?czyk, i el baix canadenc Robert Gleadow.

William Christie i Les Arts Florissants protagonitzen el segon títol de Mozart en la temporada 2019-2020: 'La Finta Giardiniera'. La Sala Principal rep al director llegendari i la seua formació amb una proposta semiescenificada de la primera incursió del jove compositor en el gènere còmic.

Intèrprets especialitzats en el repertori barroc i clàssic, seleccionats pel mateix Christie per al seu projecte formatiu, 'Le Jardin des Voix', formen el repartiment d'aquesta obra que les Arts ofereix en una única funció el 10 de novembre.

El 16 de novembre, els artistes del Centre Plácido Domingo estrenen l'hilarant i surrealista 'Les mamelles de Tirésias' de Poulenc, en l'adaptació per a dos pianos feta per Benjamin Britten.

Sota la tutela musical de Roger Vignoles, un dels pianistes repertoristes més distingits del panorama líric, els joves talents de les Arts interpreten aquesta absurda òpera bufa, d'una hora escassa de durada, que discorre sobre la diversitat sexual des de la narrativa de l'absurd.

Ted Huffman presenta al Teatre Martín i Soler el seu muntatge aplaudit i elegant, amb el qual va iniciar la seua carrera internacional ascendent, i que recupera l'estètica dels musicals cinematogràfics dels anys 40, coetanis de l'època en què Poulenc va compondre la partitura.

Plácido Domingo torna el mes de desembre per a protagonitzar 'Nabucco', de Verdi, amb què presenta a València un nou paper de baríton en el seu repertori, Nabucodonosor, rei de Babilònia.

Títol emblemàtic per al poble italià, que va convertir el cor 'Va, pensiero' en el seu propi himne, l'obra del compositor de Busseto conté, a més, un dels papers més temuts per a soprano, Abigaille, que cantarà a les Arts Anna Pirozzi, la intèrpret de referència en l'actualitat.

El valencià Jordi Bernàcer assumeix la direcció musical d'aquest títol amb la posada en escena de Thaddeus Strassberger, autor de la coproducció de les Arts de 'I due Foscari', que rendeix tribut a l'opulència i el color del pèplum cinematogràfic.

El 18 de gener, la Sala Principal reuneix a dues primeres figures del panorama operístic, l'alemany Marc Albrecht, en l'orquestra, i el canadenc Robert Carsen, en l'escena, per a 'Elektra', de Richard Strauss, obra imprescindible en la programació dels teatres d'òpera internacionals.

Amb llibret de Hugo von Hofmannsthal, basat en la tragèdia homònima de Sòfocles, 'Elektra' està considerada com una de les partitures més belles del segle XX, alhora que una de les pàgines més exigents del repertori tant per a veus com per a orquestra.

La soprano Iréne Theorin (Elektra), aclamada per la crítica en aquest paper, encapçala la terna protagonista que interpretarà a les Arts l'irresistible psicodrama de Strauss, amb la veterana 'mezzosoprano' Doris Soffel com a Klytämnestra i l'emergent soprano Sara Jakubiak en el rol de Chrysothemis.

Les Arts commemora el natalici de Gioachino Rossini, el 29 de febrer, amb 'Il viaggio a Reims', una autèntica celebració del virtuosisme vocal que va encimbellar el prolífic artista i la seua última òpera escrita en italià.

Destacades veus rossinianes conformen l'extens repartiment que interpretarà, sota la direcció de Francesco Lanzillotta, aquesta successió d'àries de dificultat excepcional i peces de conjunt enlluernadores amb les que el geni de Pesaro va commemorar la coronació del monarca francés Carles X.

Damiano Michieletto presenta al centre d'arts la seua renovadora posada en escena, que trasllada el llibret a un extravagant museu en què galerista, subhastador i restaurador conviuen amb pintures vivents de Velázquez, Goya, Van Gogh, Picasso, Magritte o Keith Haring.

Dotze anys després de l'estrena d''Orlando', el públic de la Sala Principal es retroba, el 30 d'abril, amb el barroc de Händel en una de les seues pàgines més delicades, 'Ariodante'.

La batuta experimentada d'Andrea Marcon i un elenc d'especialistes en aquest repertori interpreten aquest cant poètic a l'honor i la fidelitat, amb el contratenor David Hansen en el paper protagonista.

Richard Jones, un dels grans innovadors de l'escena britànica, firma una nova adaptació que trasllada la intriga cavalleresca d'ambició, gelosia i enganys a una illa xicoteta de pescadors a l'Escòcia de mitjan segle XX.

Les Arts presenta el 30 de maig la seua tercera producció pròpia d'una obra de Vicent Martín i Soler: 'Il tutore burlato', l'únic títol que l'operista valencià més internacional va compondre a Espanya abans d'emprendre la seua carrera europea.

El també valencià Jaume Policarpo és el responsable del nou muntatge escènic, realitzat en col·laboració amb l'equip tècnic de les Arts, que interpretaran al Teatre Martín i Soler els artistes del Centre Plácido Domingo, sota la batuta de Cristóbal Soler.

En el mes de juliol, en la seua adaptació al valencià, el camió 'Les Arts Volant' portarà la primera comèdia de Martín i Soler per diferents municipis de la Comunitat Valenciana.

El centre d'arts conclou la seua catorzena temporada amb una de les grans llegendes de la direcció d'orquestra, Michel Plasson, que s'uneix a la nòmina de grans batutes que han treballat amb el Cor de la Generalitat i l'Orquestra de la Comunitat Valenciana.

El mestre veterà, i expert inqüestionable en l'òpera francesa, estrena el 18 de juny 'Faust', de Gounod, títol amb què també debuten a València dos veus destacades del circuit internacional: el tenor John Osborn (Doctor Faust) i el baix baríton Alex Esposito (Méphistophélès). La soprano Ailyn Pérez (Marguerite), que torna nou anys després del seu memorable 'Manon', de Massenet, tanca el trio protagonista.

'Faust' suposa també el primer treball a les Arts d'un altre dels principals valors de l'escena operística mundial, el britànic Keith Warner, que ofereix una visió carregada de color i simbolisme de l'adaptació operística de la tragèdia homònima de Goethe.

Abonaments

Les Arts recorda que el termini per a abonar-se a la nova temporada finalitza el pròxim 13 de setembre. Les taquilles del teatre romandran tancades al públic des del 29 de juliol a l'1 de setembre, però durant aquest temps es podran tramitar les sol·licituds a través de l'adreça abonos@lesarts.com.