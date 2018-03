Expectativa vs. triste realidad

Viernes por la noche, serie o peli? - ya está el primero de la tercera temporada de Black Mirror - en serio? Me siento a verlo intentando no condicionarme por el prejuicio positivo de mi serie favorita. Para los que no la conozcáis, Black Mirror presenta historias (sin conexión entre capítulos) fechadas un futuro no muy lejano, donde los avances tecnológicos condicionan la ética e individualidad del ser humano, en una sociedad tan inter-conexionada que la privacidad de hombres y mujeres es casi inexistente. Así que cada capítulo es una proyección de nuestros temores sobre cómo la tecnología afectará a las próximas generaciones e incluso a la nuestra, porque - y aquí viene una de las claves de Black Mirror - a cada situación que presenta, le corresponde una tecnología bastante reconocible y próxima.

A lo que vamos: capítulo 3x01, “Tu historia completa”. Lacie, la protagonista, es una especie de mujer que persigue el “sueño americano” a lo Doris Day, muy de los años cincuenta, pero del segundo milenio. En una brutal interpretación de Bryce Dallas Howard, Lacie vive inmersa en una especie de red social a lo Facebook pero con mucha influencia en la vida real. Y repite tics muy del comportamiento en redes sociales de hoy en día.

Avanza el capítulo y no puedo quitar los ojos de la pantalla; a la vez que me sorprendo al darme cuenta que no paro de abrir la boca de manera recurrente y en plan muy embobado. La mínima y repetitiva banda sonora enmarca la historia y te sumerge más aun si cabe en ella. Los minutos finales son de antología de lo mejor de la televisión moderna. Al terminar el capítulo 3x01, tengo la sensación de haber vivido un momento único frente al televisor, en plan caída del muro de Berlín, o el gol de Iniesta.