Andrés Palop: “Vaig pensar: si algun dia sóc porter, em vull paréixer a Arconada”

La sèrie d’entrevistes ‘En Confiança’, que publica eldiario.es, s’acosta a un dels màxims especialistes valencians en l’art contemporani. Vicent Todolí (Palmera, 1958), exdirector de la Tate Modern, de Londres; del Museu Serralves d’Art Contemporani, a Porto, i responsable actual de l’Hangar Biccoca, de Milà, va ser un dels impulsors, a l’inici de la seua carrera, de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). En la conversa amb la periodista Salut Alcover, gravada en l’espai de l’antiga fàbrica de Bombas Gens, a València –on la Fundació Per Amor a l’Art prepara una de les propostes privades més importants dedicades a les arts plàstiques–, es desgranen opinions sobre la cultura actual o la situació de l’IVAM, s’aborden les experiències personals de Todolí i la seua manera d’entendre el fet artístic.

“Un artista és una persona”, comenta l'entrevistat, “que t'obri una porta a una habitació, a un món, que no sabies que existia i, per tant, quan hi ixes, el teu món s'ha enriquit perquè s'ha expandit”. Defensa Todolí que “tot art ha sigut alguna vegada contemporani” i afegeix que “entendre no vol dir poder explicar amb paraules. Si l'art es redueix a la seua explicació amb paraules no és bon art”. Sobre el centre artístic que va contribuir a posar en el circuit internacional, diu Todolí: “No he tornat mai a l'IVAM perquè no l'he recongeut com la institució on vaig estar des de l'origen. Si algun dia el reconec, hi tornaré”.