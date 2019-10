Ni madres, ni esposas: el 9 d'Octubre reconoce el "papel clave" de 18 reinas de la Corona de Aragón

En la Corona de Aragón, como en otras tantas monarquías, las mujeres quedaron excluidas de la línea de sucesión real. Incluso, recuerda el historiador Vicent Baydal, esa fue la chispa que encendió una revuelta en 1347, cuando Pere el Cerimoniós intentó nombrar como heredera a su primera hija, Constanza. "En el Reino de Valencia nunca hubo una reina por herencia dinástica, sino que todas ellas serían reinas por matrimonio, reinas consortes". Por esta razón, considera, los valencianos "no tenemos en mente un referente claro de reina", como sucede en el resto del Estado con, por ejemplo, Isabel la Católica.

Con texto e investigación de Vicent Baydal e ilustraciones de Jorge Lawerta, la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una exposición para recordar a las reinas que contribuyeron a labrar políticamente la identidad del País Valencià. La exposición, en el Palau de la Generalitat, se irá desplazando por distintos municipios para acercar sus historias a la ciudadanía.

La investigación de Baydal recorre la historia de las 18 reinas consortes y destaca aquellos momentos políticos en los que tuvieron más influencia. Desde Violant d'Hongria, la reina fundadora, hasta Germana de Foix, la represora de las Germanías. Reinas ignoradas por la mayor parte de la academia y, por ende, de la sociedad. "No las conocemos porque la historia la han hecho mayoritariamente los hombres con un punto de vista masculino", considera Baydal, que explica que los historiadores durante décadas reprodujeron el rol que en el medievo se dió a las mujeres: madres y esposas. Desde hace unos 30 años, aplaude, se trabaja la perspectiva de género en la investigación española, a la que este libro pretende introducir.

Baydal recuerda en el libro las contradicciones del medievo en el actual País Valencià. La misoginia en una sociedad estamental no afecta a todo el mundo por igual, aunque lo que sí era igual para todas las mujeres era su condición de "inferioridad natural", avalada por médicos, escritores y filósofos. Pese a que las reinas no tenían los mismos privilegios que los reyes -comenzando por el dinástico-, estaban en una posición de poder muy superior a la del resto de la población, lo que les permitió tener gran influencia.

En la Corona de Aragón se daba una anomalía respecto a lo que hoy llamamos España, aunque en sintonía con otras monarquías europeas: las reinas ejercían de lugartenientes reales, por lo que, de facto, tenían el máximo poder en la toma de decisiones en algunos lugares de la corona. Las consortes, a partir de Elionor de Sicilia, ocupaban cargos de gobierno, como también ocurrió en el Reino de Navarra.

La campaña se enmarca en un contexto de reivindicación de la igualdad -'Terra d'igualtat' es el lema- aunque el historiador advierte de que no por ser mujeres se debe ignorar sus formas de gobierno. "Conocer la historia no es blanquearla, es todo lo contrario. Cuando no la conocemos o cuando la ignoramos es cuando se puede blanquear", señala el historiador. "Si conocemos a los reyes, debemos conocer a las reinas", sentencia.

Las 18 monarcas