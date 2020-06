Un exdirigente de NNGG pagó 1.800 euros en cuotas atrasadas de afiliados para que avalaran su candidatura a presidir el PP de Valencia

El exdirigente de Nuevas Generaciones del PP de Valencia y único rival de Maria José Catalá en el Congreso del partido quiso asumir las cuotas atrasadas de un grupo de militantes para que le avalaran en el cónclave. Según consta en un escrito del Comité Organizador, el escrito de presentación de la candidatura de Jesús Crespo incluía la transferencia bancaria con las cuotas atrasadas, fechada el 15 de junio.

"He procedido a efectuar el pago de las cuotas pendientes de afiliados que se presentan en los avales titulados en favor de mi persona", cita el escrito al que ha tenido acceso eldiario.es. La donación generó ciertas dudas legales entre los responsables de la organización del Congreso para la dirección del partido en Valencia, que finalmente decidieron no aceptarla y anular la candidatura por incumplimiento de la ley de financiación de los partidos políticos. Según señala el documento, Crespo no indicó los datos -ni tan siquiera el nombre- de los afiliados a los que iba a poner al tanto de las cuotas.

El abogado y exsecretario provincial de Nuevas Generaciones de PP de Valencia entregó los 45 avales necesarios de militantes afiliados al partido en València para poder optar a la presidencia. En declaraciones a Europa Press, manifestó que su intención era "recuperar el centro y que el PP vuelva a ser opción de gobierno" en València, pero también dar "credibilidad y el peso que merece a la militancia". A su juicio, el PP de València necesita "una renovación total, sin cargas ni hipotecas, recuperar a las bases y volver a ser el partido que ha sido durante más de 25 años, esa militancia que ha permitido lograr mayorías absolutas", en referencia a la etapa de la exalcaldesa Rita Barberá.

La retirada de Crespo del proceso de votación ha resultado en la proclamación de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia y diputada autonómica, Maria José Catalá, como nueva responsable del partido.