El expresidente murciano del PP dice que no sabe nada del pago del congreso de su partido en Feria Valencia

"Bienvenido a la comisión de la amnesia colectiva". Así arrancaba el diputado socialista David Cerdán su ronda de preguntas a Ramón Valcárcel, responsable de organizar el congreso del PP en 2008 que dejó a deber medio millón de euros a Feria Valencia, en la comisión que investiga el agujero millonario del ente.

Cerdán ponía palabras a lo que muchos diputados y periodistas llevan semanas dando vueltas. Es una comisión complicada en la que prácticamente ningún compareciente quiere asumir responsabilidades. Que no lo sé, que qué se yo, que yo no estaba, que lo llevaba otro. Y así cada jueves durante meses. Y así ha sido durante esta sesión, en la que ha comparecido el también expresidente de la región de Murcia, que ha esquivado las preguntas de los diputados escudándose en que no eran sus funciones y que él se encargaba de las ponencias.

Al parecer, sobre el congreso, "nadie lo organizó", reflexionaba Cerdán. "Bárcenas estaba en otras cosas, como usted, y el contable no porque no le llegó la factura..." recordaba los relatos de los comparecientes. "¿Un partido como el PP vino a Valencia sin asegurarse y contrastar que disponía legalmente de unas instalaciones adecuadas, de hoteles, de desplazamientos? ¿Nadie se preocupó de eso? ¿Cuál es el mecanismo para organizar un congreso?", ha preguntado el diputado del PSPV.

El organizador del congreso dice que se enteró de que no se había pagado "leyendo la noticia en la que el presidente -de Feria- demanda al PP".

"A mi me han llamado ustedes para hablar de mis responsabilidades, ustedes quieren que vaya más allá para sacarle de sus dudas. Yo asumo las responsabilidades que tengo y son las que cuento. Me pide que responda a lo que no puedo responder. No es mi papel. ¿Usted cree que yo, presidente de murcia, voy a estar pendiente de los problemas de Feria Valencia?", le ha espetado a los diputados.

Ángel Acebes descarga la responsabilidad en Bárcenas

El secretario general del PP en 2004 y 2008, Ángel Acebes, ha comparecido después del expresidente murciano en la comisión. Acebes delega en el comité organizador del congreso y en Luis Bárcenas, entonces gerente del partido, la responsabilidad de haber firmado o decidido que el cónclave se celebrara en Feria Valencia. La propuesta de hacerlo en la ciudad fue de Francisco Camps, ha señalado Acebes, en una Ejecutiva en marzo de 2008.

El discurso del exsecretario general contradice el de otros comparecientes. Minutos antes, el presidente del comité organizador se desprende de la responsabilidad de estas gestiones. Bárcenas, según su versión, envío instrucciones en 2004 a todo el partido para dejar de contratar con Orange Market y el PPCV hizo caso omiso, ya que propuso que la empresa de la trama Gürtel se encargara de él.

Acebes, preguntado por su contradicción, ha emplazado a los diputados a creer la versión del responsable del comité. "Su conocimiento está más fundado que el mío, que no fui a ninguna de esas reuniones. Pregúnteme cosas de las que tenga conocimiento, no opiniones", ha dicho. Una sesión más, nadie sabe nada de una factura de medio millón de euros que tardaron 9 años en pagar.