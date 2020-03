Sanidad confirma un cuarto fallecido con coronavirus y alerta de un repunte de casos en Alicante por la llegada de turistas

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha confirmado este domingo otro fallecimiento de una persona afectada con coronavirus, la cual padecía una patología previa, lo que eleva a cuatro el número total de muertes en la Comunitat Valenciana.

Barceló ha informado de que se ha subido un peldaño la situación de los contagios porque ya se están dado casos de infecciones locales: "hemos pasado a una fase de transmisión comunitaria contenida", ha explicado.

Así, la responsable de la sanidad pública valenciana ha afirmado que en las últimas 24 horas se han detectado 216 nuevos casos, 18 en castellón, 94 en Alicante y 104 en València. De ellos, 111 son mujeres y 104 son hombres, mientras que hay un menos afectado en Castellón y dos en València.

En total son ya 403 los casos activos en la Comunitat Valenciana, 25 en castellón, 151 en Alicante y 228 en València.

En cuanto a las pruebas que han dado resultado negativo, se elevan a 3.255, mientras el teléfono de atención al ciudadano sobre el COVID-19 (900 300 555) ha registrado 15.400 llamadas. La web de la Conselleria de Sanidad que contiene el autotest para conocer los síntomas de alguna persona se corresponden con los del coronavirus ha registrado 1,4 millones de visitas.

Barceló ha advertido de un repunte de casos en la provincia de Alicante que, según ha admitido, puede estar relacionado con la llegada de turistas y personas de otras comunidades autónomas a las zonas costeras alicantinas.

Sobre algunos rumores que han circulado por las redes sociales sobre una posible contraindicación del Ibuprofeno con personas afectadas por coronavirus, Barceló ha explicado que "en estos momentos no hay ninguna indicación de la agencia estatal del medicamento y por tanto no hay ninguna instrucción que indique que el Ibuprofeno puede causar algún efecto, por tanto en estos momentos no tenemos indicación ni de su retirada ni de su uso".

En cuanto a las quejas que han surgido por la saturación de la línea 900, la consellera ha informado de que este lunes el servicio pasará de 12 locutores a 20 para tratar de dar respuesta a las consultas con mayor fluidez.