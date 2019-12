La Generalitat afirma que el déficit de octubre demuestra la falta de financiación e insiste en que el gasto está por debajo de la media

La Conselleria de Hacienda ha explicado este lunes, en relación al déficit de la Comunitat Valenciana registrado hasta el mes de octubre, que es una cifra "puntual y condicionada por el calendario de ingresos y pagos" y certifica que existe un problema de ingresos por la infrafinanciación y no de gastos, que se mantienen ligeramente por debajo de la media de las autonomías.

Así lo ha indicado en un comunicado tras conocerse que la Comunitat registró un déficit de 1.345 millones de euros, el 1,17% de su PIB, hasta el mes de octubre, situándose como la primera autonomía en términos absolutos y la cuarta en términos relativos tras Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura. Un año antes el déficit era de 458 millones, el 0,41% del PIB.

Desde Hacienda han recalcado que el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) certificó que los gastos seguían creciendo en la región por debajo de la media de las comunidades (un 3,7% frente al 3,8%) mientras en el capítulo de ingresos el aumento registrado del 1,2% en la Comunitat es menos de la mitad del incremento del 2,8% registrado en el conjunto de las autonomías.

"El Consell no puede renunciar a llegar a tener un gasto similar a la media autonómica para atener los servicios públicos fundamentales. Los valencianos tienen el derecho político y moral de no ser castigados respecto al resto de ciudadanos españoles por un sistema de financiación injusto que permite diferencias de 800 euros per càpita entre la comunidad peor financiada, la valenciana, y la mejor financiada, que es Cantabria", han agregado las mismas fuentes.

Por ello, han seguido reivindicando una financiación justa y objetivos de déficit asimétricos condicionados por esa financiación de cada comunidad. "Con la financiación de Cantabria para atender los mismos servicios, la Comunitat dispondría de 4.000 millones al año y el déficit dejaría de ser un problema", han indicado desde Hacienda.

Técnicamente, el departamento que dirige Vicent Soler explica que la evolución del déficit en octubre se debe a un aumento del 6,4% en los gastos, con un importe acumulado de 15.664 millones (946 millones más que en 2018), frente a un incremento de los recursos no financieros de solo 59 millones respecto al ejercicio anterior, situándose en 14.319 millones de euros.

En cuanto a los recursos no financieros, la liquidación definitiva del sistema de financiación realizado en 2019, correspondiente al ejercicio 2017, ha supuesto una minoración de los recursos este ejercicio. Así, las mismas fuentes han detallado que si en 2018 la liquidación practicada por el Estado respecto al 2016 fue de 1.724,3 millones, en 2019 el importe ha sido de 1.404,2 millones, 320 millones menos.

Por otra parte, en los gastos Hacienda ha destacado el aumento en el epígrafe de remuneración de asalariados, con un incremento de 311 millones de euros (+5,3%). Los gastos de personal han aumento principalmente por la subida retributiva y el 0,25% adicional correspondiente al 2018 se abonó en el mes de noviembre con carácter retributivo desde julio, de manera que no está computado en el cálculo del déficit acumulado hasta el mes de octubre de 2018.

Incluyen en esta ocasión el incremento general retributivo del 2,25% correspondiente al ejercicio 2019. Estos incrementos ascienden a un importe aproximado de 148 millones de euros. Hacienda ha incidido en que ha aumentado el gasto social en 181 millones de euros (+6,2%) y se incluye aquí el gasto en conciertos educativos, farmacéutico, ayudas a la dependencia y renta de ciudadanía.

"El Consell del Botànic gastó en 2018 un total de 1.600 millones menos que el del PP en 2010 y aun así ha podido atender las necesidades sociales de los valencianos y establecer políticas de impulso económico. El déficit registrado en 2018 fue del 1,29%, la mitad que en 2014 (-2,6%), mientras en 2015 fue de -2,54%; en 2016, de -1,55% y en 2017, de -0,82%", han agregado las mismas fuentes.