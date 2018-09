Un año después y a pesar del cambio de Gobierno, se mantiene la reivindicación por la mejora de la financiación

Ha pasado casi un año desde que la sociedad valenciana saliera a la calle, el 18 de octubre de 2017, para reclamar un nuevo modelo de financiación y unas inversiones justas en los Presupuestos Generales del Estado y, a pesar del cambio de Gobierno en la Moncloa -Pedro Sánchez relevó a Mariano Rajoy después de la moción de censura del pasado mes de junio-, la reivindicación valenciana sigue vigente, tal y como han reconocido este mismo lunes desde la plataforma pel finançament just en la que están representados los dos sindicatos mayoritarios (UGT-PV y CCOO-PV), la patronal (CEV) y todos los partidos con representación parlamentaria a excepción del Partido Popular.

No obstante, los miembros de la comisión han descartado una nueva movilización masiva. "No se dan condiciones nuevas que justifiquen otra manifestación", reconocían tanto el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, como el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, quien ha comentado que ellos sí que plantearon hace un año la posibilidad de convocar una gran manifestación en Madrid, idea que finalmente se descartó.

En palabras de Navarro, con la multitudinaria manifestación de octubre de 2017 se consiguió visibilizar el problema, con lo que una nueva movilización no solucionaría el problema. Madrid ha estado "tradicionalmente alejado" de la Comunitat Valenciana, "porque no hemos estado presentes allí, no hemos hecho pasillos", algo de lo que ha asegurado se van a ocupar los empresarios, y todo ello en vísperas de que se inicien -el 26 de septiembre- las negociaciones políticas para la reforma del sistema de financiación y en el marco de las negociaciones de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

No obstante, sí que se van a llevar a cabo otro tipo de iniciativas para mantener viva la reivindicación aprovechando este primer aniversario: se van a buscar alianzas bilaterales con Murcia, Andalucía o Baleares, autonomías que también sufren infrafinanciación; se van a celebrar concentraciones a las puertas de los ayuntamientos a las 12 horas del 16 de octubre, coincidiendo con ese aniversario; se va a pedir a los ayuntamientos que cuelguen pancartas y aprueben mociones con la declaración institucional aprobada en las Corts para recordar la exigencia de una nueva financiación; se van a llevar a cabo campañas en redes sociales y 'performances' en esta línea...

Además, la plataforma se sumará a la manifestación prevista para el próximo 7 de octubre para reivindicar en Teruel el corredor Mediterráneo-Cantábrico.

Mensajes de Toni Cantó y ausencia del PP

El diputado de Ciudadanos en el Congreso, Toni Cantó, que debutaba en este tipo de actos, ha aprovechado su intervención para lanzarle una puya al PSPV, a quien ha invitado a mantener el nivel de reivindicación a pesar del cambio de Gobierno.

Tampoco ha dejado pasar la ocasión de hacer campaña y recurrir a los clásicos de Ciudadanos, como el nacionalismo, el separatismo, el catalanismo y el populismo. El socialista José Muñoz ha apuntado que el PSPV seguirá insistiendo con la exigencia de una mejor financiación, "independientemente de quien gobierne en Madrid".

Quienes siguen fuera de la comisión son el PP valenciano, a quienes desde la plataforma aseguran se les ha invitado por escrito a sumarse a una reivindicación "que no quiere dejar fuera a nadie". No obstante, "todavía no han respondido".