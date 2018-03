Las caricaturas de Rajoy y de los 3 aspirantes, protagonistas en las Fogueres de Alicante

La manifestació antitaurina “Fogueres sense sang”, el dissabte 18 de juny a Alacant, pot ser una de les últimes del moviment antitaurí de la ciutat. La Regidoria de Protecció Animal vol per al final del 2017, quan acaba la concessió de la plaça, que la ciutadania es pronuncie en una consulta sobre l’ús o no de la plaça per a fer corregudes de bous.

L’edil de Protecció Animal, Marisol Moreno, ha convidat la ciutadania a participar en la manifestació, a l’espera que es faça més avant la consulta ciutadana.

El seu departament i el de Participació Ciutadana estudien preguntar als alacantins, de manera “vinculant o no”, què s’ha de fer de la plaça de Bous. “No es consultarà si es prohibeix la tauromàquia o no, sinó quin ús volen els alacantins per a la plaça de bous”. Moreno ha recordat que només s’utilitza “una setmana l’any” un espai de 10.000 metres quadrats “al centre d’Alacant”. Per això, ha entés que seria “molt més positiu per a les arques municipals” donar un ús cultural al recinte.