El futuro de Rafa Xambó en el consejo rector de À Punt, en manos de Toni Cantó

La renovación del Consell Rector, el órgano que realiza las tareas de administración y control de la radiotelevisión pública valenciana, está en manos de Ciudadanos. El partido de Toni Cantó, que desde que entró en la Cámara parlamentaria ha mantenido una actitud especialmente crítica con À Punt Media y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que rige la cadena, tiene la llave para la renovación de una parte de los consejeros que deben cesar del cargo en octubre.

La ley de creación del ente público establece que el órgano administrativo debe renovarse parcialmente cada tres años, un proceso para el que se acordó la renovación por sorteo de la mitad de los consejeros. El pasado mayo el Consell Rector acordó por sorteo que serían Mar Iglesias, Vicente Cutanda, Rafa Xambó y Marc Pallarés los consejeros que deben someterse a la renovación.

Aunque según explicó la Corporació cabe la posibilidad de que los representantes sean reelegidos, hay un nombre que tiene pocas papeletas para repetir: Rafael Xambó. El cantautor, sociólogo y político, elegido por Compromís, ha mantenido una actitud hostil frente a la directora del ente, Empar Marco, de quien ha pedido incluso la dimisión mediante un comunicado remitido a la prensa y con fuertes críticas a su gestión durante el último año. A su juicio, los datos de audiencia de la cadena pública hacen insostenible la posición de Marco al frente de la cadena.

En Compromís llevan meses sopesando la idea de cambiar al polémico consejero. El portavoz parlamentario, Fran Ferri, ya deslizó en un desayuno informativo que la idea de la coalición es buscar perfiles "económicos y jurídicos" para dar otro enfoque a la gestión de la televisión pública. Una idea que retoma la representante valencianista en la Comisión Audiovisual, Mónica Álvaro, que, preguntada por este diario, remite a las palabras del síndic, aunque recalca que la decisión aún no está tomada porque no ha habido una reunión para tratarla.

La cuestión de la renovación de los consejeros se complica igual que se complicó su elección. La ley de creación del ente establece que se necesitan dos tercios de la Cámara en primera votación -66 diputados- o tres quintos en segunda -60 diputados- para validar a los consejeros propuestos. Los partidos del Botànic -PSPV, Compromís y Unidas Podemos- sólo llegan a 52 por lo que se hace indispensable la colaboración de Ciudadanos -o, quizá, del Partido Popular, ya que uno de los consejeros a renovar es de su elección- para llegar a la suma necesaria.

Los responsables de Ciudadanos en la comisión audiovisual han mantenido varios rifirrafes con el citado consejero de Compromís, a quien han pedido la dimisión en numerosas ocasiones, así como su comparecencia en las comisiones parlamentarias para explicar sus comentarios en redes sociales, especialmente Twiter, donde el sociólogo es muy activo. Las opiniones de Xambó sobre Cataluña y, en general, sobre política, no son del gusto del grupo naranja, que critica constantemente unas posiciones que considera radicales. Así, resulta paradójico que el futuro del consejero esté en manos de Toni Cantó, que ha endurecido las posiciones del partido respecto a la televisión pública y hacia los dirigentes de Compromís.

El propio Xambó cree que la posibilidad de que los partidos del Botànic lleguen a un acuerdo con el PP o Ciudadanos resulta complicada. El sociólogo considera que ninguno de los partidos de la oposición tiene interés en manifestar un acercamiento a los partidos del Gobierno ya que, desde su punto de vista, no les conviene políticamente. En cualquier caso, continua su razonamiento, el consejero de Ciudadanos no debe ser renovado todavía y el PP parece encantado con el representante que ya tiene -Vicente Cutanda- así que tampoco tiene necesidad de negociar.

Según explica el sociólogo a eldiario.es los consejeros no cesan en su cargo hasta que no haya otros representantes que lo sustituyan para no dejar el órgano rector a medio gas. La provisionalidad tampoco tiene límite temporal, como ocurre en otros organismos públicos, así que hasta que las Corts Valencianes no elijan a los representantes o ratifiquen a los que hay, no puede haber movimientos en la cúpula de la televisión pública.

Desde el partido naranja se muestran dispuestos a consensuar esta decisión con el resto de la Cámara. En principio, explican, respetarán las propuestas de los otros grupos, "si los perfiles son razonables" y "si no hay ninguna barbaridad" y recuerdan que el curso político está por empezar, así que habría que evaluar primero las propuestas. De momento, primero debe convocarse la comisión parlamentaria pertinente y la Mesa que la preside debe plantear esta cuestión.