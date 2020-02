Con el frío se agrava la pobreza energética: "no podemos instalar calefacción en las habitaciones porque no podríamos pagar la luz"

"Solo tenemos un aparato de aire caliente que está en el comedor y agua caliente en el baño y gracias a que Cruz Roja nos financió el cambio del calentador cuando vinieron mis dos hijos a vivir con nosotros, ya que estaba estropeado; no podemos instalar calefacción en las habitaciones porque no podríamos pagar la luz".

Este es el testimonio de Argelis Salero, de 31 años, quien reside junto a Paco, su marido de 51 años, y sus hijos de 5 y 8 años, en Aldaia.

Argelis es venelozana y conoció a Paco por internet. Tras una primera visita de dos meses a la localidad valenciana, se trasladó definitivamente a casa del que ahora es su marido, después de contraer matrimonio en València el pasado 12 de febrero de 2018.

El pasado 30 de junio de 2019, consiguieron traer a sus dos hijos, que se habían quedado con la madre de Argelis. Sin embargo, la situación económica de la familia es precaria: "mi marido cobra 642 euros de pensión por su minusvalía y paga una hipoteca de 200 euros a mes, más un crédito de 7.000 euros que pidió para pagar el viaje de los niños; yo hasta ahora no he podido trabajar porque no tenía los papeles, salvo cosas esporádicas cuidando niños y limpiando casas".

Según explica, el invierno está siendo duro por la situación económica, ya que "el calentador de agua estaba estropeado y no podíamos pagar la reparación". En ese momento, recurrieron a la ayuda de Cruz Roja: "ya nos ayudaban con alimentos y ropa, y cuando vieron que estábamos sin agua caliente nos financiaron el cambio del calentador y nos dieron un equipo de ahorro energético con bombillas de bajo consumo".

Además, los servicios sociales del Ayuntamiento les han pagado un recibo de luz para evitar el corte del suministro.

"Por suerte ya tengo Número de Identidad de Extranjero (NIE) y ya puedo buscar trabajo como profesora de educación infantil; además ahora voy a empezar un curso de monitora de tiempo libre", comenta.

La técnico de Cruz Roja, Elena Cruz, con Argelis en su vivienda de Aldaia

Este es tan solo un ejemplo de las 1.557 familias que atendió el pasado año Cruz Roja en la Comunitat Valenciana como víctimas de pobreza energética.

En la provincia de València se efectuaron entregas económicas a 479 personas usuarias destinadas al apoyo en la cobertura de pago de suministros de vivienda (luz, agua, gas, teléfono, ... ), de las que 122 fueron hombres y 357 mujeres.

Cruz Roja logró mediante actividades de eficiencia energética una reducción anual en términos económicos de 90 euros anuales en la factura del hogar.

Solo durante el pasado año Cruz Roja entregó en la Comunitat 1.500 kits de eficiencia energética e impartió, con el apoyo del personal de la Fundación Naturgy, 172 talleres con personas beneficiarias.

Junto a esta labor también se está desarrollando, en Valencia y Alicante, pequeñas rehabilitaciones en viviendas para la reparación de instalaciones eléctricas, cambios de ventanas y cristales, reparación de humedades en paredes y baños, renovación de electrodomésticos, entre otros.

Hasta el momento Cruz Roja en la Comunitat ha efectuado un total de 60 intervenciones de este tipo en viviendas.

Toda esta labor es posible gracias al trabajo de más de 40 personas voluntarias que atienden directamente estps proyectos, y el apoyo y financiación de Fundación Naturgy, Diputación Provincial de Alicante, Diputación Provincial de Castellón y Consum.