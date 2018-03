El parc de la Marjal o com es pot reverdir la ciutat en el segle XXI

Si un llig les monumentals Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia (1795) d’Antoni Josep Cabanilles, veurà que hi ha nombroses mencions de les marjals, però molt poques vegades s’hi refereix en termes positius. Les considera “inútils”, “pestilencials” i “corrompudes”, i tan sols en veu la utilitat en tant que s’hi puguen fer “noves conquestes en parts no cultivades”. D’aquesta manera veu les persones que vivien a la fi del s. xviii a l’Albufera: “L’observador es pot quedar ben parat quan contempla milers d’individus que lluiten amb la febra i la mort per viure en llocs aiguosos, amb una atmosfera que es corromp amb les pútrides exhalacions de les aigües entollades i les despulles de bestioles i vegetals”.

La veritat, però, és que Cabanilles, un botànic excepcional, tenia –igual que els seus coetanis– bons motius per no valorar massa bé els aiguamols: eren territoris amb una prevalença molt alta de malalties relacionades amb els mosquits (com el paludisme), eren difícils de llaurar i un obstacle per a la comunicació costanera. S’assenyalaven, bàsicament, com un erm perillós, i encara més als ulls d’un sector il·lustrat que volia modernitzar el país mitjançant l’enginyeria hidràulica.

Al cap de més de dos-cents anys de la publicació de les Observaciones de Cabanilles , la imatge que tenim dels aiguamolls ha canviat per complet. Hi ha un conveni internacional (RAMSAR) consagrat a la conservació d’aquests indrets, n’hi ha molts que estan inclosos en espais naturals protegits i que disposen d’inventaris estatals i autonòmics ben detallats. Ja no es perceben com un llast per al desenvolupament, i encara més després de l’esclat de la bambolla immobiliària, l’última gran amenaça per a la supervivència d’aquests ecosistemes. No obstant això, hi continuem mostrant una certa apatia i desinterés: ens conformem visitant-los breument i fent-nos-hi un selfie (i un arròs). Al cap i a la fi és aigua entollada, no és cert?