Les incineracions superen els enterraments i el 28% són sense cerimònia religiosa

L’opció de la incineració guanya cada vegada més adeptes a València en detriment dels enterraments. Segons han informat fonts municipals, des de l’any 2008, en què es van fer un total de 3.100 incineracions, s’han incrementat fins a les 3.690 de l’any passat, una xifra ja superada en aquest exercici, en què se n’han registrat 3.754, un 21% més que fa 10 anys.

Per contra, en el cas dels enterraments, la tendència ha sigut justament la contrària. Dels 4.213 enterraments de l’any 2008, s’ha baixat als 3.010 de l’any passat, un 28,6% menys. En el que va d’any se n’han fet 2.964.

A més, pel que fa a les incineracions al Cementeri General, fonts de Funespaña, la concessionària que gestiona el Tanatori, han comentat que s’han dut a terme enguany 2.235 incineracions, de les quals un 28% (636) no han tingut servei religiós al Tanatori Municipal, encara que segons han explicat "això no lleva que no n’hagen pogut tindre fora, i que hagen anat directament només a incinerar després d’haver assistit a missa en alguna parròquia externa".

L’Ajuntament de València, amb l’alcalde Joan Ribó al capdavant, va aprovar al final de l’any 2015 la possibilitat de fer actes laics en aquestes instal·lacions dependents del consistori, com a fórmula per a "garantir la llibertat de culte" en els serveis funeraris municipals.

La mesura va causar un gran enrenou i va recollir crítiques enceses, especialment per part de sectors conservadors. No obstant això, la realitat és que, quasi tres anys després, la normalitat ha imperat i tant creients com laics han tingut els seus drets garantits i han pogut celebrar els seus funerals amb símbols religiosos o sense.

Encara que aquestes celebracions són minoritàries en comparació amb les catòliques, des de llavors quasi un centenar d’usuaris no creients del Tanatori Municipal de València ja han pogut celebrar les cerimònies de comiat dels seus difunts sense la presència de símbols religiosos en les capelles 1 i 2.

En total, segons dades facilitades per Funespaña, l’any 2016 es van oficiar 38 cerimònies laiques, el 2017 en van ser 21 i en el que va del 2018 n’han sigut 22, és a dir, 81 en total.

Durant aquest exercici, a més, s’han celebrat 2.303 funerals religiosos/catòlics i 22 d’altres religions, com ara evangelistes o ortodoxes.