L’IVAM porta a València el realisme holandés d’entreguerres

“Aquesta exposició retrata l’esperit d’una època”. El director de l’IVAM, José Miguel G. Cortés, ha resumit així la mostra ‘Reinventant la representació: l’art holandés d’entreguerres’, que reuneix per primera vegada a Espanya un conjunt de 28 obres del realisme holandés del període que va des del final de la Primera Guerra Mundial fins a 1939, cedides pel Kuntsmuseum Den Haag de la Haia.

“Aquests artistes van saber crear uns retrats psicològics que captaven la soledat, la desesperança i la crisi que travessava la societat europea”, ha explicat Cortés sobre aquest corrent pictòric del realisme holandés d’entreguerres que recupera l’ideal de bellesa renaixentista originària, la de Masaccio o Piero della Francesca, la tornada al classicisme, l’humanisme, l’equilibri, l’assossec i l’orde de la representació.

L’exposició és fruit de l’acord de col·laboració de l’IVAM amb el Kuntsmuseum Den Haag pel qual 33 escultures de Julio González van viatjar a la Haia per a la mostra ‘González, Picasso i amics’ en 2017. Ara arriben des d’Holanda un total de 28 obres que “confirmen el prestigi de l’IVAM i les seues relacions sòlides amb museus internacionals com la Tate, el MAXXI de Roma, el MUCEM de Marsella o el Jeu de Paume de París”, ha destacat José Miguel G. Cortés.

El comissari de l’exposició, Josep Salvador, ha assenyalat que els artistes del realisme holandés “recuperen els retrats i els bodegons amb una visió més contemporània”. Durant la presentació el comissari s’ha detingut en les obres d’artistes com Charley Toorop (1891-1955) i Pyke Koch (1901-1991), que inclou la mostra, embolicats en una atmosfera d’intimisme i introspecció, a vegades inquietant, que ens endinsen en la soledat de la persona i en la intimitat càlida del misteri femení. “Reflecteixen una època de crisi política, econòmica, existencial, de crisi total”, ha postil·lat el director de l’IVAM.

Un clima d’ambigüitat que és signe de l’època com veurem en els objectivistes alemanys de la Col·lecció de l’IVAM inclosos en la mostra, com George Grosz o Max Beckmann.

L’exposició, que s’exhibeix a l’IVAM fins al 19 de gener del 2020, és un nou cas d’estudi del museu dedicat a projectes que posen en valor facetes artístiques més desconegudes. “M’agradaria fer un cas d’estudi dedicat a una sola obra”, ha anunciat Cortés sobre aquests projectes intimistes que acull la galeria 3 de l’IVAM.

‘Reinventant la representació: l’art holandés d’entreguerres’ reflexiona sobre un moviment artístic “poc conegut”, com ha subratllat el comissari de l’exposició. No obstant això, a pesar de tractar-se d’un corrent ignorat i fins i tot condemnat, aquest llenguatge figuratiu connectarà amb les inquietuds de l’espectador de hui amb més intensitat que “la fredor d’artistes com George Grosz”, ha conclòs Josep Salvador.