Clasijazz Big Band (dir. Ramón Cardo): Epitaph de Charles Mingus

Sin duda que la presentación en concierto de Epitaph de Charles Mingus, una de las cumbres de la historia del jazz y de la música, es un hecho capital. Y el mayor reto afrontado en la aún breve historia de Clasijazz Big Band, una de las mejores big bands del panorama nacional. Era necesario, dadas las exigencias de la obra, reunir una orquesta de gran envergadura: 32 músicos aunados en pro de la consecución del titánico logro de su interpretación. Músicos invitados y de primer nivel, venidos de todas las latitudes, ocuparán su atril y darán voz a las singularidades mingusianas bajo la dirección del director y saxofonista valenciano Ramón Cardo.

La Clasijazz Big Band ya ha afrontado retos considerables a lo largo de su carrera montando repertorios de gran significación y dificultad como el Concierto Sacro de Ellington, los dedicados a Bill Hollman, Woody Herman, a Barry Harris, a las grandes voces, a la música de cine, al flamenco con Perico Sambeat, el del X Aniversario de la asociación con Eric Alexander, o Chico y Rita, sentido homenaje a Bebo Valdés, en muchos casos con solistas de talla universal.

Programa

1. Main Score, Part 1

2. Percussion Discussion

3. Main Score, Part 2

4. Started Melody

5. Better Get It in Your Soul

6. The Soul

7. Inquisiton / Moods in Mambo*

8. Self Portrait / Chill of Death

9. O.P. (Oscar Pettiford)

10. Pinky / Please Don't Come Back from the Moon

11. Monk, Bunk & Vice Versa (Osmotin')

12. Peggy's Blue Skylight

13. Wolverine Blues

14. The Children's Hour of Dream

15. This Subdues My Passion

16. Untitled Ballad (In Other Words, I Am Three)

17. Freedom

18. Interlude (The Underdog Rising)

19. Noon Night

20. Main Score, Reprise

*Moods in Mambo, en el concierto de 1989

Plantilla

Saxos: Enrique Oliver, Javier Vercher, Antonio González, Tete Leal, Mike Fletcher, Florencio Juan, Francisco Blanco “Latino”, Sergio Albacete.

Trompetas: David Martínez, Julián Sánchez, Voro García, David Pérez, Roki Albero, José Carlos Hernández.

Trombones: Toni Belenguer, Victor Colomer, Francisco Soler, Vicent Pérez, José Diego Sarabia y Pedro Ortuño

Tuba: Elohim Porras.

Fagot: Arnáu Coma

Clarinete, clarinete bajo y clarinete contrabajo: José Mateo

Contrabajos: Bori Albero, Jordi Vila

Pianos: Albert Palau y Pablo Mazuecos.

Batería: Ramón Prats

Vibráfono: Arturo Serra

Percusión: Ángel Pérez y Álvaro Sánchez

Dirección: Ramón Cardo

Sala Iturbi. 15 / 10 €