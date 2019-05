Olorant Europa

I. Europa: falsa vida, desafecció i pseudojustificació

Un fantasma recorre la vella Europa, és el fantasma de la desafecció política i la desconfiança. Va haver un temps on es firmaven contracte en blanc i pactes per la guerra industrial que implicaven la fidelitat mútua entre els estats de la Unió Europea (el projecte Airbus 300 o el pla Calcul hi són exemple). La malfiança actual té com a objectius tant l'estat veí com el mateix sistema parlamentari. Vora un 30% dels francesos desitja un sistema polític diferent a la democràcia representativa (Ipsos-Sopra per a Le Monde). És ben palés que ha hagut un replegament per part de la població, ningú es fia de ningú, l'abstencionisme ateny nivells altíssims. S'ha optat per buscar l'origen d'eixa desafecció en "el malestar a la globalització"; en la precarietat a la qual aquest fenomen de grans dimensions sotmet a les seves víctimes. Altres analistes han considerat el dèficit democràtic de les institucions polítiques europees actuals com a factor determinant per bé de copsar la malfiança; argüeixen les paraules de Juncker d'aprés la victòria de Syriza a l'estat grec: "no pot haver elecció democràtica contrària als tractats ja ratificats" o el fet que el BCE controle tota la política monetària amb pretensió d'independència mentre els buròcrates que treballen al seu seu sinus provenen de Goldman Sachs. Altres entrelluquen la crisi migratòria com a font de crispació de la ciutadania europea.

Ens preguntem si no serà la raó de la desafecció més senzilla. Diu Chantal Mouffe que les passions són més aviat la força matriu de la política. En realitat, dia rere dia ens trobem amb un major nombre de fets que ens fan pensar en un reviscolament de la passió a la política europea: himnes, banderes i altres significants buits han suplantat al calcul racional com a paradigma definidor del tauler polític. Això ens fa assumir que hem de replantejar-nos la desafecció. Pensem que l'aparició de les emocions a la política es fa inevitable quan el panorama global ofereix un paisatge epistemològic que esdevé inabastable per al ciutadà europeu mitjà, en eixe moment, aquest no pot esgrimir sinó emocions. Posem com a causa, llavors, de la desafecció la complexitat del nou món. Hi han uns versos d’Heinrich Heine que resumeixen molt bé les aspiracions de qualsevol ésser humà: “tinc la disposició més plàcida que es pugui imaginar. Els meus desitjos són: una modesta barraca, una teulada de palla; però, bon llit, bona taula amb saïm i llet ben fresca, unes flors junt a la finestra, arbres formosos a la porta i si Déu vol fer-me veritablement feliç m’atorgarà l’alegria de vore penjats d’aqueixos arbres a sis o set dels meus enemics.” És difícil vore el vincle entre unes aspiracions tan senzilles que revelen l’essència de la condició humana i elements com els moviments bursàtils dels nostres dies o les guerres i les accions comercials a milers de quilòmetres de distància. Vet aquí la desafecció. Davant ella, el sistema global ens mostra el seu poder seductor. Els PIGS d’Europa es baten contra els BRICS, el drac xinés i els EAGLE’s emergents passant pel tupé de Trump. El poder seductor converteix la política en una exhibició molt entretinguda. Ens planteja Guy Debord: “al treballador tot el temps i l’espai del seu món se li tornen estranys amb l’acumulació de productes alienats. L’espectacle és el mapa del nou món. (…) En general, com a inversió concreta de la vida, aquest és el moviment autònom d’allò que no viu”

Davant tot aquest panorama tan inoperatiu, al ciutadà europeu no li queda més que el joc de votar a l’ outsider. Ni l’espectacle polític ni la política de l’espectacle naixen ara. Ni la meva resposta és la pila baptismal ni les altres formes d’entendre la desafecció són el perol de la bruixa, però, a falta de conclusions més contundents i enlluernants em decante per l’opció més lúdica.

II, Els Estats no acullen

Possiblement, ens trobem al primer moment de la història d’Europa on la qüestió de la immigració actua com a problemàtica principal. Tots els estats de la Unió Europea es veuen afectats en major o menor mesura per aquest afer. “Una anàlisi objectiva mostra que la immigració, inclosa la il.legal, té conseqüències globalment positives per al desenvolupament de l’estat receptor” deia Joseph Alfred Grinblat, cap de la secció d’estudis sobre migració de la ONU, en una entrevista per a un dossier de Le Monde Diplomatique de 2010. Un estudi del ministeri d’economia de Dinamarca d’abril de 2017 fa el càlcul i conclou que fins i tot els assalariats estrangers pitjor retribuits contribueixen a la economia. A Amèrica, coneixem l’estudi del cas de Mèxic de James M Gyper i Raúl Delgado que del qual s’extreu un resultat molt semblant. Fins i tot, amb imaginativa i endinsant-se en un clima on regna la maximització de tot allò que pugui ser entés en termes econòmics s’ha trobat la forma d’aconseguir beneficis de la condició dels refugiats. En maig de 2016, es va celebrar a Estambul, paral.lelament a la I Cimera Humanitària de l’ONU, una fira on es juntaven més de 600 expositors provinents del sector de l’àmbit privat que s’ocupa de l’acció humanitaria. Allí, Ikea negociava amb ACNUR la fabricació de 30 000 tendes per un preu de 35 000 000 €; Safeway i Tazweed competien per obrir el major nombre de comerços possibles als campaments de refugiats. Mentrestant, l’empresa Iris Guard (domiciliada a les Illes Caiman) oferia els dispositius de reconeixement de l’iris que ja havia testejat a les presons dels Estats Units. El volum total anual de la industria del suport s’apropa als 25 000 milions de dòlars. Tot açò fa evident que la immigració esdevé enormement rendible econòmicament parlant.

A 2014, 6 000 000 persones habitaven a algun dels 450 campaments de refugiats que hi ha al món. A aquest any es comptava amb un total de 1000 campaments per a desplaçats interns. 1 000 000 de persones es troben empresonades en algun dels centres d’internament que existeixen. Si es juntara, la població total d’immigrants constuituiria el 5é estat amb més població del món. En els últims anys, el volum d’emigrats ha crescut en major proporció que la població mundial. Aquestes dades provenen del Banc Mundial i la Divisió de Població de les Nacions Unides. En termes absoluts, les xifres són veritablement aberrants i més quan tenim en compte que la tecnologia moderna genera mobilitzacions que potencialment poden causar grans dislocacions i major perduda de lligams socials que en èpoques passades. Queda oberta la qüestió de si podríem parlar d’immigració en termes merament relatius, no disposem de dades sobre les proporcions d’immigrants sobre el total de la població en altres moments de la història tot i que sabem que des del segle passat ha augmentat la proporció. Quina possibilitat queda, en qualsevol cas, de confeccionar anàlisis relatives quan la superfície terrestre ha estat sempre la mateixa o quan els recursos naturals s’han anat reduint.

Es diu que des de la revolució neolítica els moviments poblacionals eren d’1km anual, aquesta afirmació prové del treball d’Albert J. Ammerman i L.l Cavalli-Sforza .Com podem comparar aquest moviment quasi imperceptible amb els èxodes incitats per les estructures i tecnologies de la modernitat? Fins no fa tant, eren els governs els que s’afanyaven en moure a la població quan aquesta no ho feia per inèrcia o per pròpia forma de vida. L’any 1769, la reina Catalina II oferia 32 ha de terra, transport gratuït, llibertat religiosa i de construcció d’esgléssies, autonomia administrativa, préstecs a 10 anys sense interessos per a edificar vivendes i per a compra d’utensilis, exempció trentennal d’impostos i perpètua del servei militar i el dret a tornar a la pàtria d’origen a aquells alemanys que volgueren emigrar a àrees despoblades de Rússia. Pablo d’Olavide dirigí el poblament dels territoris de la Sierra Morena amb les següents condicions: s’atorgarien parcel.les de terra per tothom on la ramaderia voria vedada l’entrada i es prohibiria que la terra pugués estar concentrada en poques mans; ens explica Massimo Livi. La immigració acostumava a estar envoltada d’incentius, però no era un incentiu en si mateixa. Les dades de les quals disposem apunten a afirmar que les migracions al llarg de la història no s’allunyen molt d’allò que anomenarem el model del pioner que arribà a terres americanes abans que els exèrcits genocides de l’estat. Podem posar com a exemple les migracions germàniques cap a l’est al segle XI al llarg del llit natural del Danubi. Hi existia certa complementarietat entre els grups eslaus nòmades que deixaven les terres enrere i els pobles que venien. Els primers practicaven la caça, la pesca i una agricultura itinerant, abandonaven els camps una vegada esgotat el grau de fertilitat que podien assumir amb les seves tècniques. Era llavors quan arribaven els germans que comptaven amb tirassos i altres ferramentes amb les quals podien aprofitar les terres deixades pels eslaus.

S’apel.la a les “invasions bàrbares” per tractar de demostrar que els moviments de població han estat sempre banyats en sang, de qualsevol manera, les actuacions sanguinàries dins el marc d’aquest context històric foren més aïna marginals i en tot cas no deixaven de ser reacció a la violència exercida per l’Imperi. Per a Fustel de Coulanges les invasions o migracions bàrbares havien tingut poc efecte sobre la societat i les institucions, si més no, de la Galia. Henri Pirenne va sostindre que el món romà era una unitat econòmica al voltant del mediterrani que va sobreviure a les “invasions” bàrbares tot just sense canvis i només es va col.lapsar quan les conquestes dels àrabs al segle VII trencaren la coherència mediterrània, separant el nord cristià del sud islàmic. A més, per a Guy Hallsal els grups militars bàrbars mai estigueren en situació de poder-se equiparar a les legions romanes. La proporció, fent cas de les estimacions més generoses per als bàrbars era de 20 o 30 militars bàrbars per cada 400 militars romans. Segons sembla, ens mantenim més fidels a la realitat emprant el terme “migracions bàrbares”. Podem concluir que no va haver moviments de gent o migracions brutals fins les colonitzacions d’Àfrica i Amèrica on la força colonitzadora (fent ús de llur capacitat tècnica) exterminà a la població autòctona. Tota aquesta informació ens permet fer-nos una idea de la situació excepcional dins la qual ens situem avui. La font de les idees distorsionades envers les poblacions en moviment és la por al nòmada. Aquell que va idear el règim dels CIE a l’estat espanyol o els CRA a França, els vigilants de Frontex, qui va concebre la llei Besson, les concertines, el mur a la frontera de Mèxic o el d’Israel no són tan diferents de qui va construir la muratlla d’Adrià, o d’aquell que mirava per sota el muscle al metec d’Atenes o al perieco espartà, tampoc es diferencien dels francessos que en la dècada de 1800 van assassinar treballadors italians a les salines acusant-los de no ser bons catòlics (relata Saskia Sassen). Ja ens deia Nietzsche que no hi ha cap tret distintiu entre els burguesos del XIX i el bon ciutadà de la polis grega.

L’estat, encarnat per tots ells, sempre ha temut al nòmada, des que la civilització nuràgica, Babilònia o Egipte construiren les primeres muratlles. No hem trobat cap precedent històric que ens suggerisca que la Unió acollirà als immigrants. Històricament, l’estat ha posseït una funció demiúrgica, ell remodela completament a tots aquells que es troben al seu abast, els fa nous, els proporciona una “dotació cultural” que es demora en ser assimilada pels seus subordinats. D’eixa forma es constitueix un grup humà diferenciat, únic i sobretot estàtic. Hom que no hagi passat pel proçes demiúrgic podrà formar-ne part. El nòmada, el migrant, no disposen de dotació cultural i tenen les motxilles ben buides de pàtria, projectes, raça, progrés, revolució i de tot allò amb que l’estat ompli les nostres per fer-nos altres. Els nòmades i els migrants veuen, per tant, les portes del territori tancades. Aquesta història s’ha repetit un munt de vegades i no hi ha cap evidència que ens faça pensar que no tornarà a fer-ho, que aquesta vegada Europa els acollirà a tots amb bona cara. Ens diu Friedrik Barth després de treballar amb un grup dels pashtun nòmades d’Afganistan i Pakistan que aquestos no dubtaven en convertir-se a l’ètnia balutxi o kohistaní si es veien amb problemes. A més, el mateix Barth romp amb la idea consistent en el fet que és la construcció de límits o de fronteres la que propicia la creació de grups ètnics aïllats. Realment, és de la interacció abundant d’on prové la voluntat de diferenciació ètnica. La dotació cultural i l’afany de diferenciació es construeixen una vegada s’està en contacte amb el nòmada; no abans. Però, ni l’ètnia, ni la raça li pesen a aquest. Per a ells, aquestos conceptes no tenen valor més enllà del fet instrumental. Una i altra vegada, els estats han tractat de sedentaritzar, salaritzar i fagocitar la condició nòmada. Els reis catòlics prohibiren al poble romaní dedicar-se a llurs oficis tradicionals, en 1717 es restringiren a l’estat espanyol 41 pobles per a residència exclusiva de gitanos, en 1749: presó per a 12000 gypsies i treballs forçats (varen sobreviure vora cent),hi va participar el projecte il.lustrat representat pel Marqués de la Ensenada, a 1783 se’ls concedí llibertat d’oficis amb la condició de detindre l’activitat nòmada. Fora d’Europa també tenim casos de sedentarització forçada: els iks descrits per Turnbull s’han convertit en una caricatura de l’estat salvatge dintre de les vivendes.El zar de l’Imperi rus posà setge als pastors errants kazakhs de les estepes rodejant els territoris per on solien deambular de camps de cereals. Per a Peter Sloterdijk: “les vivendes han convertit al llop en gos i a l’home en el millor animal domèstic de l’home” Els estats han aconseguit definitivament esborrar la possibilitat de la vida en moviment pacífica. Han convertit en impossible l’ inteligibilitat d’una vida nòmada reduint el moviment de persones a un únic sentit ple de connotacions negatives: la migració. L’existència dels fulani, els natius dels Andes, els masaai mara, els saami, els beduins o els mongols esteparis ja no planteja cap risc en tant que simple reducte folclòric. El projecte il.lustrat a Europa ha acabat amb dos milions d’anys de nomadisme d’un plomall i de cap manera ens podem mostrar indiferents. El final del nostre estat de naturalesa mòbil ha estat revestit de transversalitat. No fa molt, encara quedaven a França i Bèlgica els carnets de nòmada i les cèdules d’apàtrida que ens recorden el temps on l’alteritat es mantenia irreductible.

A la película Korkoro, basada en relats verídics de l’historiador Jacques Sigot es realitza un fidel retrat de la condició nòmada del poble rom en el context del Pourraimos, on van ésser assassinats una quarta part dels gitanos d’Europa en camps de concentració. A Korkoro, una comunitat de gypsies, no té cap problema en acollir dintre seva a un orfe que per voluntat pròpia experimentarà un veloç procés de trans-etnicitat. Ells no tenen por d’un possible saqueig dels seus bens, no poseeixen grans propietats. Per tal d’alimentar-se, busquen tubèrculs, cacen o envolten els pobles per descobrir que algú s’ha deixat un pollastre tirat amb el qual podran organitzar un bon sopar. Diu JP Clébert: les predisposicions naturals dels nòmades són les d’uns hòmens que viuen d’acord amb el ritme de les estacions, de les plantes i els elements. El seu menyspreu per la tècnica ha conservat intactes uns sentits que hui en dia es troben embotats dins l’home civilitzat”

L’estat ha exterminat el nomadisme perque no enten la seva existència tot i comprendre que aquesta el contradiu. L’existència dels nòmades representa una certessa que es torna insuportable per als grans Imperis: pot haver moviments poblacionals sense violència ni grans dislocacions; la gent es mou.

III. Europa: mai més més pare ni patró de ningú

La relació entre Europa i la resta del món ve caracteritzant-se per un intercanvi desigual i una actitud marginalitzadora. El procés funciona de la següent manera: les relacions econòmiques imperants forçen al sud i a Orient a l’exportació de matèries i béns primaris a preus molt baixos mentre s’obliga a pagar pels productes ja acabats que venen del Nord preus desorbitants. El resultat és que el Sud ha anat acceptant deutes, convençuts de solventar així la seva situació. A l’Àfrica Subsahariana el deute s’estima en més de 300 000 milions de dòlars. Aproximadament el 40% dels guanys en divises es destinen a pagar el deute . Des de les banyeres que l’empresa Roca fabrica al Sahel, al cobalt que exporta El Congo passant per la xufa de l’orxata que consumim de Burkina Faso (recentment s’ha demostrat amb un documental l’abús cometut per un empresari valencià en aquest sector); l’estat de Benestar dels europeus jeu en l’espoli continuat.

Ja fa molts anys que Àfrica és la mala consciència dels europeus: els projectes de suport internacional i cooperació al desenvolupament no s’han detingut mai. En 2005, el G8 amb Anthony Blair a la capçalera es van reunir per tantejar la proposta d’aquest: reduir el deute extern dels estats intermediaris per a la reunió després d’haver disminuït la de 13 estats pobres. Cal detindre’s a explicar quin és l’orígen d’aquestos deutes. Durant la crisi del petroli als anys 70, els estats de la OPEP havien col.locat una quantitat tan gran de diners als bancs occidentals que aquestos no sabien que fer amb ells. Citibank i Chase començaren a enviar agents per tot arreu per tal de convènçer a dictadors i polítics del 3er món d’accedir a préstecs (go-go banking). La UE ho va permitir. L’FMI aparegué com el cobrador dels morosos i disposà unes condicions: els programes d’ajustament estructural. Aquestos incloïen la renúncia a les subvencions als aliments bàsics o fins i tot a les polítiques de reserves d’aliments així com l’abandonament de la sanitat o l’educació gratuita. Com a exemple de les conseqüències dels programes tenim el cas de Madagascar, ací hi havia un important brot de malària que estava sent tractat amb un programa d’erradicació. L’FMI instà a paralitzar les accions contra el mosquit i el resultat foren 10 000 morts. Contra aquesta situació, va sorgir una resposta africana, és el cas de la revolució a Burkina Faso liderada per Thomas Sankara, a aquest territori es paralitzà la desforestació i la desertificació, es construiren pous a cada poble, augmentà molt significativament el consum calòric. Es van negar a reconéixer el deute per no morir de fam i s’exercí una autarquia absoluta, allò anava funcionant; el desert africà anava reverdint-se. L’any 1987 després de quatre anys de revolució, França organitzà un colp d’estat encobert i derrocà a Tom Sank, la UE no digué res al respecte.

Mentrestant, Europa ha anat enviat ajudes que han fet una mica tolerable el saqueig. Pel que fa als repetits intents de formar una avantguarda que executara un desenvolupament institucional al continent, tenim les paraules d’un poeta d’Uganda, Okot p’Bitek: “el socialisme africà pot definir-se com el govern de les persones amb educació per damunt d’aquelles que no en tenen, és la discriminació portada a terme per aquells que han estudiat en contra del seu proïsme, de ses germans, germanes, mares i pares; en contra del propi poble que han deixat als llogarets”

Aquest efecte suggerit pel poeta és semblant al que hi té lloc quan els fills de les classes mitjanes d’Occident acudeixen a la universitat progressista i tornen a casa tractant als seus pares que els han sufragat els estudis com a subjectes alienats etc. Tornant a la qüestió de l’ajuda internacional, les almoines que els estats europeus ofereixen mai posaran en perill la pròpia condició d’estats industrialitzats. Si el que realment volem es satisfer l’impuls cristià de caritat i conduir al Sud a la via del desenvolupament hauríem de proporcionar-li mètodes que farien tambalejar-se l’imperi europeu. Mai arribarem a eixe punt, però. En paraules de Tolstoi: “el dimoni de la filantropia pretengué que aquells que furtaven per quintals puguessin pagar en grams als miserables a qui robaven i que, gràcies a ells es llauraven una gran reputació en virtut sense necessitar ja perfeccionar-se”

Els repetits fracassos del suport internacional no impedeixen el funcionament del mite de la necessitat de suport. Els cristians del primer món senten una gran necessitat ells mateixos de mantenir el mite, assegurar-se que no s’obre cap grata a la façana miserabilista del continent africà. És l’actitud d’eixa monja que per a ser feliç necessitava trobar-se al llarg de la jornada a algun desgraciat a qui oferir ajuda. És la forma pervertida d’aquella crida de Marx: “hi ha que fer l’opressió real encara més opressiva afegint a aquesta la consciència de la opresió, fent la infàmia encara més infamant al pregonar-la” De qualsevol manera, el suport internacional ha patit sempre d’una mancança i una absència de vincles amb la terra i el context on exercia. Pateix del mal que patia el sha d’Iran quan pretengué alçar el seu estat a cop de dòlars, ens conta Kapuscinski: “el sha havia fet empreses multimilionàries per tot el món i de tot arreu havien ixit vaixells destinats a Iran. Malgrat tot, quan arribaren, se n’adonaren del fet que no disposaven de ports, poc a poc van anar construint-se els ports però la segona sorpresa fou la manca de magatzems, un milió de tones de mercaderies de tot tipus van quedar abandonades al desert.” Europa ha de deixar d’exercir com a figura paternal, resistir la temptació de crear dependència, ha de cessar en el seu paper de redemptora de la humanitat. En eixe moment, amb el naufragi del projecte intervencionista, sota la façana miserabilista d’Àfrica ressorgirà un sediment de sabers i experiències comunals. Sam Mbah ens parla de l’especificitat d’aquest continent: és l’únic on ha fracassat tant el model comunista com el capitalista; en termes generals, tot Occident ha experimentat una gran derrota.Açò obre les portes al sorgiment d’un nou ordre basat en els tres pilars que establí la revolució de Tanzania: Simplicitat, Igualtat i Llibertat.

Àfrica compta amb molts precedents, el substrat comunalista que subjau al derrotisme habitual ens esbalairà al descobrir-lo. Harold Barclay o M.Fortes i Evans Pritchard ens obren la porta a una realitat que emociona. Contràriament al que va ocórrer a Europa i Àsia, la major part d’Àfrica no va sobrepassar la fase de comunalisme, el que els colonitzadors es van trobar fou un sistema de llars i aldees que abarcava tot el continent on cada africà tenia assegurada una porció de terra suficient per a cobrir ses necessitats i on cada aldea coexistia amb la resta pel benefici mutu: unes aportaven la sal i altres el nyame. Parlar de comunalisme a Àfrica es parlar dels Volof, Tuareg, Ashanti, Songhai, Masaai, Ndebde, Yoruba, Xhosa, berebers, Nuer, Tallensi, Kwanko, Hadza i un llarg etc. Els Igbo foren una etnia de més de 7 000 000 habitants organitzada sense cap mena de’estructura de poder d’unes persones per sobre altres. Ens diu Sam Mbah que avui són 200 milions de persones les que viuen en aquesta mena d’organitzacions. Serge Latouche conta a El Planeta dels Nàufrags com els desemparats de la terra ideen mecanismes basats en el do recíproc i el suport mutu per tal de resoldre les seues necessitats sense haver de demanar la mediació de l’estat o el mercat. El mateix Latouche a L’Altra Àfrica Autogestió i Arranjament front el Mercat Global ens proporciona una gran quantitat d’exemples: ens parla de la sorpressa que es van emportar uns investigadors al endinsar-se a la barriada del Gran Yoff a la vista de les grans xarxes de recolzament que es donaven allí, d’igual manera que al nucli d’artesans de Kumasi, ens explica com els paries de la ciutat de Techiman se les han arreglat per a generar electricitat pròpia a partir de motors Diesel de tractors apartats com a xatarra o descriu el gran nombre d’activitats que estan cobertes informalment a Madagascar. Abdou Touré ha tractat les diferents formes d’organització i de satisfacció de necessitats a Cote D’Ivoire . Normalment, les noves relacions productives i d’arranjaments informals a les perifèries es produeixen més enllà de la ètica protestant de l’estalvi que domina a Europa. L’excedent de l’artesania es dedica a despesses festives pels xatarrers de Kigali. A més, són relacions més enllà del salari, als gremis d’artesans informals del Congo, el vincle entre mestre i aprenent és idèntic al que existeix entre oncle i nebot. Tots aquestos fenòmens, sorgeixen com a prolongació de les relacions tribals o clàniques. La família extensa africana és altra institució informal que elimina la necessitat d’almoines estatals: quan la gent de la ciutat perd el seu treball, pot comptar amb tiets, avis, cosins per a cobrir l’atur. Diu Ivan Ilich que molt sovint el progrés ha significat que els individus, de contes de fer alguna cosa, han adquirit el poder de comprar-la. A Àfrica l’inèrcia és la contrària. Tot el que hem esmentat evidencia una gran quantitat de recursos per part d’aquesta població per a resoldre llurs problemes. Tota aquesta informalitat significa treure-li la llengua al gegant europeu, ni tan sols apareix a les estadístiques que s’afanyen per perpetuar l’imatge de la misèria. Ja hem dit abans que l’europeu s’alimenta d’imatges i pseudojustificacions. Totes per a ell. Els apàtrides d’esperit deixem la porta oberta a la sorpresa.

L’actitud de l’Imperi europeu davant el 3er món és sempre la condescendència. Se m’aborrona la pell al imaginar els voluntaris d’eixes ONG’s que tenen com a objectiu l’exportació de joguines produïdes en cadena cap al sud i que basen el seu projecte vital en covéncer als nens del fet que jugar amb una pilota feta d’espart o amb una nina feta amb canyes i fang per algun familiar és indigne. Senc rabia al visualitzar els parcs urbans on es setja el joc dels xiquets. Jo m’estime més el bancal on ens llençavem pedres i la nostra voluntat de poder quedava saciada. Baudelaire escriu un poema sobre la rata com a joguina del pobre: qualsevol cosa serveix per a satisfer l’impuls lúdic. La dignitat que desprén no cap en aquest assaig. El meu avi em contava que de quan en quan, sent ell petit, a La Font de La Figuera de l’industria tèxtil venien grups de gitanos que bescanviaven draps vells que portaven els xiquets per tal de vendre’ls i reutilitzar-los a les fàbriques per unes figuretes de llanda: joguina única no alienada. El meu avi em parlava de com feia ell arcs i fletxes amb un paraigües trencat i ell mateix ens ensenyà a fer un hullahoop amb una goma de regadiu. M’emocione al vore les maquíssimes joguines de fang elaborades pels nuer o les nines dels natius americans rere les vitrines d’algun museu d’Europa

IV. Alternatives: el decreixement

Conec a un gitano evangelista de nom Agustín, viu a les afores de ma comarca. Amb la xatarra es guanya uns diners i va adquirir una parcel.la més o menys gran de terreny on va disposar dos contenidors d’eixos que porten els vaixells, plens de mercaderies. A ell i a la seva dona els fan la funció de caseta. També reuneix allí i emmagatzema la xatarra que encara no ha venut. En breu, espera aconseguir d’algun punt verd un termo per calfar aigua. El cas és que l’altre dia es va presentar per allí el concejal d’urbanisme de Castalla. Havia acudit per tal de dir-li a Agustín que si no “adecentava” la seua parcel.la, li posaria una denúncia. Agustín, molt digne, li va contestar que com li posés la denúncia, ell mateix aniria a buscar-lo i no precisament per a desitjar-li bon dia.

No ha hagut denúncia, em pregunte si les nostres cases, els hospitals, les escoles i les universitats de formigó obtingudes a partir de destruir penyes i muntanyes són més decents que els contenidors d’Agustín. Supose que és decent defendre els cementiris de camins (autovies) que ens van donar la benvinguda a la UE i que tallen el pas de les llebres que necessiten recórrer grans distàncies, causant l’extinció d’aquesta espècie. Abans crec en una Europa de volàtils contenidors de llanda que en una Unió del carbó, l’acer, el petroli, el formigó i l’asfalt.