Humor valenciano en las redes en tiempo de confinamiento

El coronavirus, la cuarentena en casa... Los tiempos malos necesitan de dosis de buen humor para hacerlos más llevaderos, y los valencianos sacan su mejor cara a través de las redes sociales.

Rollin down the street, smokin indo, sippin on gin and juice

Laid back [with my mind on my money and my money on my mind] pic.twitter.com/DBBcOuBn9u