Medio millar de descargas al día del catálogo de la Diputación de Castelló: libros gratuitos de cocina, arquitectura o historia para pasar el confinamiento

El catálogo digital de las publicaciones de la Diputación de Castelló, gratuito desde hace una semana y con 200 libros disponibles, registra medio millar de descargas diarias. El libro más descargado es Castelló i la seua cuina: tradicions, històries i receptes, coeditado con la Universitat Jaume I y que incluye 732 platos típicos de la provincia. “Todo un éxito”, según la diputada responsable del área de Publicaciones de la institución provincial, Ruth Sanz.

En una semana, la página web que alberga las publicaciones de la Diputación ha registrado 7.800 descargas de los libros que ofrece gratuitamente y que abarcan desde cocina hasta arquitectura o historia, entre otras materias. Sanz ha destacado el "interés de la ciudadanía por los contenidos culturales digitales, un campo que tenemos que continuar cuidando y promocionando desde esta institución”.

La responsable del área de Publicaciones de la Diputación de Castelló ha animado a la población a "curiosear" en la web “porque seguro que encontraréis un libro que os apasione, y lo mejor, que aprenderéis más de Castellón, de su historia, cultura, gastronomía y tradiciones”.

El Archivo Provincial de Castelló también emite, a través de sus redes sociales, una colección histórica de películas documentales sobre las comarcas de Castelló grabadas en las décadas de 1960 y 1970.

La docena de filmes de 16mm, restaurados y digitalizados recientemente por la institución provincial en colaboración con la Filmoteca Valenciana, llevan la firma de José Alcón, quien fue corresponsal de TVE en Castellón y profesional en el NO-DO. La primera pieza documental retrata la vida y las costumbres de la Tinença de Benifassà en la década de 1960.

📽 Després de 5⃣ dècades arxivades, és hora de vore la 💡 de nou! Comencem un viatge per la província dels 60 i 70 i ho fem pels pobles i paisatges de la Tinença de Benifassà. Si eres amant de les retrospectives, no et desconnectes de les nostres xarxeshttps://t.co/aUDQYS7X3C