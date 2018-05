Un llibre revela pistes noves sobre la fugida de l’assassí de les xiquetes d’Alcàsser que podrien reactivar el cas

“ Antonio Anglés ofegat en les aigües del port de Dublín? Qui va dir això? Ni la policia ni la justícia han confirmat mai aqueixa història”. Així de contundent es mostra el periodista valencià Genar Martí sobre una de les faules sobre el cas Alcàsser que més han arrelat en la memòria col·lectiva i que qualsevol persona que recorda l’assassinat repeteix sense parpellejar.

Amb l’objectiu d’aclarir aquesta i altres mentides –ara fakenews – i imprecisions sobre la fugida de l’assassí de les xiquetes d’Alcàsser i amb la intenció que el jutjat d’Alzira que va portar la instrucció reactive la investigació, Martí i el seu company Jorge Saucedo, tots dos en Equipo de Investigación de La Sexta, han escrit El fugitiu (Vincle, 2018). L’obra naix d’un programa realitzat per a televisió, però incorpora noves revelacions i dades que deixen el lector bocabadat.

El llibre és un manual d’investigació periodística que trenca amb el groguisme periodístic, per dir-ho finament, que va envoltar els programes televisius i les notícies de l’assassinat de les xiquetes Toñi, Miriam i Desirée. Casos com l’assassinat del xiquet Gabriel han evidenciat que les errades i els horrors periodístics del passat s’han tornat a repetir en ple 2018 mostrant com de baix que pot caure algun tipus de periodisme i pretesos informadors.

El llibre és tot el contrari i es basa en el rigor i en les proves i, a més, no parla del crim, jutjat i sentenciat, sinó que aborda la fugida d’Antonio Anglés des de sa casa de Catarroja (València) fins al port de Dublín, on la policia li va perdre la pista. La recerca periodística ofereix nous i vells testimoniatges de tots aquells que van tenir algun contacte amb el fugitiu en el seu trajecte per Espanya, Portugal i Irlanda i fa llum sobre algunes ombres que el temps ha fet més fosques.

Capitán del City of Plymouth, Kenneth Farquharson Stevens.

Els periodistes han aconseguit una entrevista en exclusiva i inèdita amb el capità del City of Plymouth, Kenneth Farquharson Stevens, el patró del vaixell mercant en què es va colar Antonio Anglés com a polissó. El capità revela noves informacions que haurien d’obligar la jutgessa d’Alzira a, almenys, citar-lo a declarar. Les dades podrien ajudar a certificar que la fugida de l’assassí no va acabar a Dublín. I sobretot, podria portar a reactivar el cas i la cerca internacional d’Antonio Anglés. Perquè el crim no quede impune en cas que l’escapolit continue viu, és fonamental que s’amplie el termini de prescripció del delicte.

El fugitu és també un retrat de la vida d’Anglés, que, al seu torn, ho és del cinturó industrial de València dels anys 80. La delinqüència, l’heroïna, una història que va quedar sepultada per la versió oficial del retorn de la democràcia i la Ruta del Bakalao. El lector es quedarà estupefacte quan llija l’últim capítol del llibre. Una investigació sobre la situació actual de la família Anglés i el seu patrimoni. Els germans d’Antonio, Mauricio, Carlos i Kelly van ser carn de plató de televisió en els 90 i es van ficar a les cases de tots els espanyols. Ara són... compren el llibre per a descobrir-ho, que el bon periodisme d’investigació costa molts diners.