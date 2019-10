On és València i les seues cases, els parrups i els cants dels seus coloms? On són les joies de la Russafa i el Pont, Mislata i Massanassa, les ombres que vessen i els prats brillants de verd? On són els rierols desbordants i els arbres frondosos, els jardins fragants, els paratges delitosos? Quina pena el seu coll despullat dels collars de flors i l’Albufera i el mar despullats de la claror del matí! Què fer? No hi ha forma de canviar-la en haver mudat el temps. Fou, fins que s’allunyà, altra cosa que esplendor de la veritat i afabilitat de la fe?

Ibn al-Abbar